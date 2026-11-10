Mañana fría y ¿tarde cálida? Esto dice el pronóstico para Durango de HOY martes 10 de noviembre

A medida que se acerca diciembre, las temperaturas en gran parte del país son cada vez más bajas, por lo que el ambiente comienza a ser más frío. ¿Cómo será el clima en Durango HOY martes 10 de noviembre?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que para este martes 10 de noviembre, un canal de baja presión en el occidente del golfo de México causará lluvias puntuales fuertes en algunas zonas de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas; mientras que habrá chubascos en Nuevo León y Tabasco.

Además, la masa de aire frío que impulsó al frente frío 4 comenzará a cambiar sus características térmicas; sin embargo, seguirán las condiciones para la formación de bancos de niebla en la zona del noreste del país.

Por último, canales de baja presión en el centro del país y la península de Yucatán, que estarán en interacción con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, causarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo; así como chubascos en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán; y lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Pronóstico para el estado de Durango

El reporte del SMN inidica que este martes gran parte de Durango amanecería con ambiente frío, pues incluso en la zona serrana se presentarían heladas con temperaturas que rondarían entre -5 y 0 grados centígrados.

En el transcurso de día se espera cielo medio nublado a nublado en el estado, con ambiente templado a cálido por la tarde, y sin probabilidad de que se registren lluvias en la entidad.

En cuanto al viento, se espera que se registre una velocidad de 10 a 20 km/h, y con rachas que podrían llegar a entre 30 y 50 km/h.

¿Cómo estará el clima en la ciudad de Durango?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, este martes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría los 6 grados centígrados, dando paso a una mañana fría en la capital duranguense.

A lo largo del día la temperatura subirá de manera gradual, esta alcanzar una máxima de hasta 25 grados centígrados, entre las 15:00 y las 17:00 horas.

A diferencia de días pasados, se prevé que este martes el cielo se mantenga mayormente nublado, aunque no se prevé que se registren lluvias en la capital duranguense.

Acerca del viento, se espera que tenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con rachas de hasta 30 km/h.