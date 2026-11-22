En las últimas horas, distintas zonas de la ciudad de Durango han presentado un marcado descenso en las temperaturas. Luego de una mañana muy fría en la capital, ¿cómo estará el clima la tarde de este sábado?

Pronóstico general

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo 22 de noviembre, el frente frío 8 avanzará sobre el norte y noreste de México, donde interactuará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el oriente del país y con la corriente en chorro subtropical.

Estos sistemas favorecerán lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas y fuertes en Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz, además de intervalos de chubascos en Coahuila. También se esperan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila y Tamaulipas.

Por otra parte, la masa de aire ártico asociada al frente frío provocará un descenso de las temperaturas en los estados del norte del territorio nacional, por lo que se mantendrán condiciones frías en esa región.

Asimismo, la presencia de canales de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, así como la corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en entidades del occidente, oriente, centro, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán y el Valle de México.

Pronóstico para el estado de Durango

El SMN indica que durante las primeras horas de este domingo 22 de noviembre se presentaron temperaturas muy frías a gélidas en las zonas serranas de Durango, donde los valores mínimos se ubicaron entre -10 y -5 grados centígrados.

Para el resto de la jornada se pronostica cielo medio nublado a nublado, con posibilidad de lluvias aisladas, cuyas acumulaciones podrían ser de 0.1 a 5 milímetros en algunas regiones del estado.

Durante la mañana se espera un ambiente frío a fresco, con presencia de posibles bancos de niebla, mientras que por la tarde las condiciones serán templadas.

Respecto al viento, se prevén velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en distintas zonas de Durango.

Clima en Durango capital

Luego de una mañana fría en la ciudad de Durango, con temperaturas mínimas que habrían rondado entre los 6 y 7 grados centígrados, se espera que a lo largo del día el termómetro suba de manera considerable, hasta alcanzar una máxima entre 20 y 23 grados centígrados, entre las 15:00 y las 16:00 horas.

A diferencia de este pasado sábado, para hoy domingo el cielo en la ciudad de Durango se mantendrá mayormente despejado, aunque con algo de nubosidad, pero sin probabilidad de que se registren lluvias.

Sobre el viento, se espera que tenga una velocidad de 10 a 15 km/h, y con ráfagas que alcanzarían hasta 40 km/h.

Para la madrugada del lunes, el termómetro descenderá hasta una mínima de entre 5 y 6 grados centígrados, por lo que autoridades meteorológicas sugieren tomar las medidas correspondientes.