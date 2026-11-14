Mañana fría y, ¿tarde fresca o cálida en Durango? Así será el clima HOY sábado 14 de noviembre

El frente frío 5 y la masa de aire frío que lo acompaña siguen generando un descenso marcado en las temperaturas matutinas de varias zonas del país, incluyendo al estado de Durango. ¿Cómo será el clima en la entidad y la capital HOY sábado 14 de noviembre? Esto indica el pronóstico.

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que para este sábado 14 de noviembre, el frente frío número 5 continuará su desplazamiento por el sur y oriente del golfo de México, en dirección al mar Caribe. A su paso, provocará lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Por su parte, la masa de aire frío que acompaña a este sistema comenzará a modificar sus características, lo que permitirá un incremento gradual de las temperaturas durante las tardes en las regiones bajo su influencia.

En tanto, la entrada de humedad procedente del océano Pacífico favorecerá la presencia de chubascos en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

Finalmente, el nuevo frente frío número 6 se aproximará e ingresará por el noroeste del país, donde ocasionará lluvias fuertes en el norte de Baja California, con posibilidad de caída de aguanieve en las zonas serranas. También se esperan chubascos en Sonora y Chihuahua, lluvias aisladas en Baja California Sur y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en estos estados.

Pronóstico para el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, durante la madrugada y las primeras horas de este sábado se habría presentado ambiente muy frío en las zonas serranas de Durango, donde las temperaturas mínimas se ubicarían entre -5 y 0 grados centígrados, con posibilidad de heladas.

Para el transcurso del día se pronostica cielo medio nublado a nublado en la entidad, con ambiente cálido durante la tarde en la mayor parte del estado, aunque en las zonas serranas se mantendrían condiciones templadas. Asimismo, se contempla la posibilidad de lluvias aisladas en algunas regiones de Durango.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora, por lo que se prevén condiciones ventosas en algunas zonas del estado.

Clima en la ciudad de Durango

Después de una mañana con temperaturas frías en Durango capital, con mínimas de ente 6 y 7 grados centígrados, el termómetro comenzará a subir conforme avance el día, hasta alcanzar una temperatura máxima de 22 a 24 grados centígrados, la cual se espera entre las 15:00 y 16:00 horas.

Respecto a las condiciones del cielo, se prevé que permanezca mayormente despejado durante la jornada, y no se esperan lluvias en la capital duranguense.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora, con rachas que podrían llegar hasta los 40 kilómetros por hora.

Finalmente, para la madrugada del domingo, se estima que la temperatura descienda hasta los 6 grados centígrados.