Un choque entre dos automóviles se registró en el interior del estacionamiento de Liverpool, sobre el bulevar Felipe Pescador de la ciudad de Durango. El percance dejó únicamente daños materiales.

De acuerdo con el parte vial, el incidente ocurrió durante una maniobra de reversa, aunque no se precisa cuál de las conductoras la realizaba.

En el hecho participaron un Dodge Attitude, color rojo, conducido por Rosa María, de 58 años, y un Nissan Sentra, modelo 2023, también rojo, manejado por María Verenice, de 50 años.

No se reportaron personas lesionadas. Ambas unidades fueron trasladadas a la pensión de grúas para los trámites correspondientes.