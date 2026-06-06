Maniobra para evitar motociclista termina en accidente sobre el bulevar de la Juventud

Un joven resultó lesionado tras sufrir un accidente vial la noche de este viernes en la ciudad de Durango, por lo que fue necesario su traslado a recibir atención médica al Hospital General del ISSSTE.

El reporte fue emitido a las 23:30 horas, en el que se notificó el ingreso de Eduardo Alfonso García Serrano, de 25 años de edad, por lesiones derivadas de un percance automovilístico.

Personal de seguridad acudió al nosocomio para entrevistar al afectado, quien tiene su domicilio en la colonia Valle Verde Oriente.

De acuerdo con la versión proporcionada por el propio lesionado, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 22:00 horas del viernes 5 de junio, cuando conducía un automóvil de la marca Hyundai, línea Sonata, modelo 2012, color azul.

El joven relató que circulaba por el bulevar de la Juventud, a la altura del establecimiento conocido como “Don Piso”, cuando repentinamente un motociclista se atravesó en su trayectoria.

Ante la situación, intentó realizar una maniobra evasiva para evitar el impacto; sin embargo, perdió el control de la unidad y terminó subiéndose al camellón o banquetando el vehículo.

Como consecuencia de la maniobra, una de las llantas se reventó, provocando que el conductor se golpeara bruscamente contra el interior del automóvil.

Tras el incidente, el propio afectado acudió al Hospital General del ISSSTE para ser valorado por personal médico, mientras esperaba la intervención de las autoridades correspondientes para el seguimiento del caso.

Los médicos que lo atendieron determinaron como diagnóstico inicial policontusiones, por lo que permaneció bajo observación para descartar lesiones de mayor gravedad.