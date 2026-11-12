Mantendrán vigilancia en comercios de la ciudad de Durango durante operativo del Buen Fin

Por el inicio del operativo de seguridad por el Buen Fin, la Dirección Municipal de Seguridad Pública reforzó la estrategia de vigilancia y proximidad social en comercios, el Centro Histórico y diversas colonias de la capital.

Así lo informó el subdirector de la Policía Preventiva, Miguel Ángel González Alvarado, quien dijo que se mantiene la comunicación con el sector empresarial a través de talleres de la estrategia de negocio seguro, así como capacitaciones a empleados y recorridos de la policía turística.

Expuso que se busca elevar la percepción de seguridad y mantener saldo blanco en las compras que hagan los duranguenses.

Respecto a las problemáticas de vandalismo y faltas administrativas denunciadas por la ciudadanía, aseguró que los reportes recibidos a través del sistema de emergencias 911, redes sociales y medios de comunicación son atendidos de manera inmediata mediante esquemas de reacción rápida y coordinación con otras instancias.

Como ejemplo, se refirió a las acciones registradas recientemente en la colonia Juan Lira, donde elementos de seguridad detuvieron a varios menores tras un reporte de pandillerismo, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado Cívico para la aplicación de las sanciones correspondientes y el seguimiento con padres de familia.

Asimismo, afirmó que los programas de prevención y vinculación social han dado resultados positivos, en focos rojos prioritarios como el detectado previamente en la colonia División del Norte por lo que se mantendrá la vigilancia.