Mantienen esterilización y desparasitación de perros y gatos para disminuir la sobrepoblación
Hasta 20 esterilizaciones gratuitas se realizan diariamente en el Centro de Atención Animal (CAAN), con el objetivo de contribuir al bienestar de las mascotas y disminuir la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle en la capital.
Además de las esterilizaciones, de manera permanente se ofrecen otros servicios, como vacunación y desparasitación. Los propietarios únicamente deben acudir temprano a las instalaciones para obtener un espacio o agendar una cita vía telefónica.
Para que los perros y gatos puedan ser candidatos al procedimiento de esterilización, deben cumplir con algunas recomendaciones:
- Ayuno de 12 horas antes de la cirugía
- Tener más de seis meses de edad
- Presentarse sanos, sin pulgas, ni garrapatas
- En el caso de las hembras, no encontrarse en celo, lactando o gestantes.
Brigadas en colonias
La Dirección Municipal de Salud Pública precisó que también se realizan brigadas de atención en colonias y localidades, con servicios gratuitos para la prevención de enfermedades en perros y gatos, como vacunación antirrábica y desparasitación.
Los vecinos que se organicen pueden solicitar jornadas de esterilización en su colonia o comunidad; únicamente deben presentar un oficio ante el Centro de Atención Animal o la Dirección Municipal de Salud Pública.
En el oficio se debe especificar la dirección exacta donde se propone realizar la jornada, así como el número aproximado de perros y gatos que se busca esterilizar.
Esta información permite programar y organizar las campañas de manera adecuada, atendiendo las necesidades de cada sector y beneficiando tanto a las mascotas como a sus propietarios.
Las personas que deseen obtener más información sobre las esterilizaciones, vacunación, desparasitación y jornadas comunitarias pueden comunicarse directamente al 618 137 8698.