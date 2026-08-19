Mantienen esterilización y desparasitación de perros y gatos para disminuir la sobrepoblación

Hasta 20 esterilizaciones gratuitas se realizan diariamente en el Centro de Atención Animal (CAAN), con el objetivo de contribuir al bienestar de las mascotas y disminuir la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle en la capital.

Además de las esterilizaciones, de manera permanente se ofrecen otros servicios, como vacunación y desparasitación. Los propietarios únicamente deben acudir temprano a las instalaciones para obtener un espacio o agendar una cita vía telefónica.

Para que los perros y gatos puedan ser candidatos al procedimiento de esterilización, deben cumplir con algunas recomendaciones:

Ayuno de 12 horas antes de la cirugía

Tener más de seis meses de edad

Presentarse sanos, sin pulgas, ni garrapatas

En el caso de las hembras, no encontrarse en celo, lactando o gestantes.

Brigadas en colonias

La Dirección Municipal de Salud Pública precisó que también se realizan brigadas de atención en colonias y localidades, con servicios gratuitos para la prevención de enfermedades en perros y gatos, como vacunación antirrábica y desparasitación.

Los vecinos que se organicen pueden solicitar jornadas de esterilización en su colonia o comunidad; únicamente deben presentar un oficio ante el Centro de Atención Animal o la Dirección Municipal de Salud Pública.

En el oficio se debe especificar la dirección exacta donde se propone realizar la jornada, así como el número aproximado de perros y gatos que se busca esterilizar.

Esta información permite programar y organizar las campañas de manera adecuada, atendiendo las necesidades de cada sector y beneficiando tanto a las mascotas como a sus propietarios.

Las personas que deseen obtener más información sobre las esterilizaciones, vacunación, desparasitación y jornadas comunitarias pueden comunicarse directamente al 618 137 8698.