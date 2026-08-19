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Mantienen esterilización y desparasitación de perros y gatos para disminuir la sobrepoblación

Los propietarios de mascotas pueden acudir desde temprano para obtener un lugar o agendar una cita.

Mantienen esterilización y desparasitación de perros y gatos para disminuir la sobrepoblación

Mantienen esterilización y desparasitación de perros y gatos para disminuir la sobrepoblación

DENICE RAMÍREZ
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Hasta 20 esterilizaciones gratuitas se realizan diariamente en el Centro de Atención Animal (CAAN), con el objetivo de contribuir al bienestar de las mascotas y disminuir la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle en la capital.

Además de las esterilizaciones, de manera permanente se ofrecen otros servicios, como vacunación y desparasitación. Los propietarios únicamente deben acudir temprano a las instalaciones para obtener un espacio o agendar una cita vía telefónica.

Para que los perros y gatos puedan ser candidatos al procedimiento de esterilización, deben cumplir con algunas recomendaciones:

  • Ayuno de 12 horas antes de la cirugía
  • Tener más de seis meses de edad
  • Presentarse sanos, sin pulgas, ni garrapatas
  • En el caso de las hembras, no encontrarse en celo, lactando o gestantes.


Brigadas en colonias


La Dirección Municipal de Salud Pública precisó que también se realizan brigadas de atención en colonias y localidades, con servicios gratuitos para la prevención de enfermedades en perros y gatos, como vacunación antirrábica y desparasitación.


Los vecinos que se organicen pueden solicitar jornadas de esterilización en su colonia o comunidad; únicamente deben presentar un oficio ante el Centro de Atención Animal o la Dirección Municipal de Salud Pública.


En el oficio se debe especificar la dirección exacta donde se propone realizar la jornada, así como el número aproximado de perros y gatos que se busca esterilizar.


Esta información permite programar y organizar las campañas de manera adecuada, atendiendo las necesidades de cada sector y beneficiando tanto a las mascotas como a sus propietarios.


Las personas que deseen obtener más información sobre las esterilizaciones, vacunación, desparasitación y jornadas comunitarias pueden comunicarse directamente al 618 137 8698.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: CAMPAÑA esterilización desparasitación PERROS GATOS DURANGO perros, gatos, deben, obtener

               

                
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