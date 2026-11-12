Mantienen subsidio de hasta 95% en energía eléctrica para productores agrícolas

Alrededor de ocho mil productores agrícolas de Durango podrán acceder a descuentos de hasta 95 por ciento en el costo de la energía eléctrica utilizada para el bombeo de agua de riego, mediante el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA), cuyo periodo de actualización de beneficiarios permanecerá abierto hasta el próximo 18 de diciembre.

Ismael Ayala Salazar, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del Gobierno federal en Durango, informó que el programa se aperturó el pasado 3 de noviembre y contempla la revisión y actualización de los expedientes de los productores que cuentan con este beneficio.

Explicó que, como parte de un mecanismo de simplificación administrativa, la dependencia estatal encargada del sector agrícola revisa previamente los expedientes para que los productores puedan conocer si tienen algún documento pendiente o requieren realizar correcciones antes de concluir su inscripción.

Actualmente, alrededor del 97 por ciento de los beneficiarios tiene sus expedientes actualizados y sin problemas, mientras que el tres por ciento restante se encuentra sujeto a revisión. En estos casos, se enviarán notificaciones a los usuarios para que acudan a las ventanillas correspondientes y puedan regularizar su situación.

El delegado señaló que en Durango se tiene un registro de aproximadamente dos mil 970 pozos agrícolas, relacionados con cerca de ocho mil productores y una superficie de 60 mil hectáreas. El apoyo representa un ahorro anual estimado en 470 millones de pesos para el sector agrícola de la entidad.

Precisó que el descuento puede alcanzar hasta el 95 por ciento del costo de la energía eléctrica, aunque el porcentaje depende de los horarios en que opere cada pozo.

En cuanto a la distribución de los beneficiarios, indicó que el 73 por ciento son personas físicas y alrededor del 25 por ciento son mujeres. Entre los principales cultivos asociados al programa se encuentran el maíz, con el 63 por ciento; avena, con nueve por ciento; nogal, con cuatro por ciento; chile, con dos por ciento, y frijol, con 11 por ciento.

Ayala Salazar destacó que el trámite es completamente gratuito y no requiere intermediarios, por lo que exhortó a los productores a realizar su actualización antes de la fecha límite, a fin de evitar contratiempos para recibir el subsidio durante 2027.

Por otra parte, reconoció la colaboración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para agilizar los procedimientos relacionados con las concesiones de aprovechamiento de agua, requisito fundamental para que los productores puedan mantenerse dentro del programa.

Indicó que, de un universo de aproximadamente dos mil 360 pozos agrícolas considerados en el proceso de revisión, únicamente 33 expedientes permanecen pendientes, de los cuales 19 corresponden a la región de Cuencas Centrales del Norte, dos presentan ausencia de trámites y otros 10 se encuentran en proceso de notificación a sus usuarios para que puedan completar su inscripción.

El funcionario señaló que todavía existen alrededor de 65 pozos cuya concesión se encuentra en revisión, por lo que se busca resolver los pendientes antes del 18 de diciembre y comenzar enero con la totalidad de los productores inscritos.

Finalmente, destacó la importancia de mantener este incentivo, debido a que alrededor del 83 por ciento del agua disponible se destina al uso agrícola, por lo que consideró necesario impulsar la tecnificación del campo y mejorar la eficiencia en el aprovechamiento del recurso.

Explicó que reducir el consumo de agua en las actividades agrícolas permitiría disponer de mayores volúmenes para el consumo humano, además de incrementar la rentabilidad y productividad del campo duranguense.