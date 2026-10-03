Mantienen vigilancia en varias zonas de Durango por lluvias y desfogue de presa

Recorridos de prevención y vigilancia se mantienen en comunidades y zonas cercanas al arroyo Bayacora y el río Tunal, ante las lluvias y el desfogue de la presa Guadalupe Victoria.

El personal de Protección Civil y Bomberos realiza recorridos en Maravillas de Arriba, Maravillas de Abajo, Tomás Urbina, Felipe Ángeles, Práxedis G. Guerrero, El Pueblito, El Durazno, Antonio Castillo y 5 de Febrero , con atención a posibles incrementos en los niveles de agua.

A estas acciones se incorporó personal de la Guardia Nacional para reforzar la presencia preventiva en las zonas cercanas a los cauces. De manera paralela, continúa la entrega de apoyos preventivos a familias de comunidades rurales, principalmente en las áreas más alejadas.

Las autoridades mantienen el llamado a evitar el cruce de ríos, arroyos o corrientes de agua, atender las indicaciones de seguridad y reportar cualquier emergencia al 911.