Durango

LLUVIAS EN DURANGO

Mantienen vigilancia en varias zonas de Durango por lluvias y desfogue de presa

Guardia Nacional se unió a las actividades de vigilancia en zonas cercanas a los causes.

Mantienen vigilancia en varias zonas de Durango por lluvias y desfogue de presa

Mantienen vigilancia en varias zonas de Durango por lluvias y desfogue de presa

JUAN M. CÁRDENAS
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Recorridos de prevención y vigilancia se mantienen en comunidades y zonas cercanas al arroyo Bayacora y el río Tunal, ante las lluvias y el desfogue de la presa Guadalupe Victoria.

El personal de Protección Civil y Bomberos realiza recorridos en Maravillas de Arriba, Maravillas de Abajo, Tomás Urbina, Felipe Ángeles, Práxedis G. Guerrero, El Pueblito, El Durazno, Antonio Castillo y 5 de Febrero, con atención a posibles incrementos en los niveles de agua.

A estas acciones se incorporó personal de la Guardia Nacional para reforzar la presencia preventiva en las zonas cercanas a los cauces. De manera paralela, continúa la entrega de apoyos preventivos a familias de comunidades rurales, principalmente en las áreas más alejadas.

Las autoridades mantienen el llamado a evitar el cruce de ríos, arroyos o corrientes de agua, atender las indicaciones de seguridad y reportar cualquier emergencia al 911.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: presa Guadalupe Victoria lluvias en Durango zonas, Maravillas, personal, desfogue

               

                
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