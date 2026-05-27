Máquinas expendedoras de medicinas gratis: El nuevo plan del Gobierno de México para surtir recetas

El Gobierno de México alista una nueva estrategia de distribución de medicamentos para acercar recetas surtidas a la población, especialmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad y habitantes de comunidades rurales. La idea contempla máquinas de dispensación automática en zonas urbanas y otros puntos de entrega en localidades alejadas.

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¿Cuándo arranca el programa del Gobierno de México?

De acuerdo con lo dado a conocer en la conferencia matutina, el programa Salud Casa por Casa y el futuro Servicio Universal de Salud arrancarán en 2027. Ahí mismo, Eduardo Clark explicó que las máquinas de dispensación automática estarán disponibles en zonas urbanas y ofrecerán medicamentos para 22 enfermedades.

Entre los padecimientos contemplados se encuentran enfermedades leves, como gripa o diarrea, así como crónicas, entre ellas hipertensión y diabetes.

¿Cómo se surtirá el medicamento?

Según lo planteado, las personas podrán escanear un código QR, ingresar un código adicional y un correo electrónico, para después seleccionar el medicamento y retirarlo de la máquina.

El programa Salud Casa por Casa consistirá en visitas médicas domiciliarias para personas adultas mayores y con discapacidad. Actualmente participan alrededor de 20 mil enfermeras, enfermeros, médicas y médicos, quienes darán seguimiento a los pacientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en esas visitas las personas recibirán su receta para poder recoger el medicamento cerca de casa.

Gobierno de México

Servicio Universal de Salud

Este esquema busca que cualquier persona pueda atenderse en hospitales y clínicas públicas sin importar si está afiliada al IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar. La meta es avanzar hacia un sistema más integrado y facilitar la atención médica en distintas instituciones.

Sheinbaum adelantó además que ya se trabaja en un proceso de credencialización para personas adultas mayores, con la intención de que puedan acudir a cualquier centro de salud y recibir atención médica. La estrategia también contempla compartir historiales médicos digitales entre instituciones públicas.

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¿Qué pasa con las comunidades rurales?

En las zonas rurales no habrá dispensadores automáticos. En esos casos, el Gobierno prevé utilizar Tiendas del Bienestar como puntos de entrega de medicamentos. Hasta ahora se mencionan 5 mil 500 establecimientos en todo el país para reducir traslados, sobre todo en lugares alejados.

El Gobierno también se comprometió a mantener revisiones semanales sobre licitaciones, compras y distribución de medicamentos, con el objetivo de reducir el desabasto.