¿Maratón de fin de semana? Estas son cinco series 10/10 que merecen horas frente a la pantalla

Hay fines de semana que invitan a salir, pero también existen esos en los que quedarse en casa con una buena serie se convierte en el mejor plan.

Entre catálogos cada vez más amplios y estrenos constantes, encontrar una historia que realmente valga la pena puede ser complicado, sobre todo cuando la intención es empezar un capítulo y terminar viendo media temporada sin darse cuenta.

Si la idea es apostar por producciones con personajes memorables, giros inesperados, actuaciones sobresalientes y ansiedad que permanece mucho después del último episodio, estas cinco opciones se han ganado el estatus de imprescindibles.

Desde fantasía épica hasta sátira social, crimen real y drama contemporáneo, todas tienen algo en común, son perfectas para un maratón.

1. UNIVERSO GAME OF THRONES

El universo creado por George R. R. Martin sigue siendo uno de los más ambiciosos que ha llegado a la televisión. “Game of Thrones” revolucionó la forma de contar historias de fantasía con intrigas políticas, batallas monumentales y personajes cuya moral nunca es completamente blanca o negra.

El maratón se vuelve todavía mejor al continuar con “House of the Dragon”, que explora el origen de la guerra civil de los Targaryen, y con “El Caballero de los Siete Reinos”, una historia más íntima que amplía el mundo de Poniente décadas antes de los acontecimientos originales. Entre las tres series se construye una experiencia enorme que mezcla acción, drama y un universo lleno de detalles.

Dónde ver: HBO.

2. DE SEX AND THE CITY A AND JUST LIKE THAT

Pocas series han influido tanto en la cultura pop como “Sex and the City”. La amistad entre Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha convirtió a Nueva York en un personaje más mientras hablaba, con humor y honestidad, sobre relaciones, trabajo, amor y crecimiento personal.

La historia continúa años después con “And Just Like That”, donde las protagonistas enfrentan una nueva etapa marcada por cambios, pérdidas y nuevos comienzos. Ver ambas consecutivamente permite apreciar cómo evolucionan los personajes junto con la sociedad, convirtiéndose en un recorrido lleno de nostalgia, ideal para mujeres.

Dónde ver: HBO.

3. LA SAGA MONSTRUO: DAHMER, LOS HERMANOS MENÉNDEZ Y ED GEIN

Ryan Murphy transformó el crimen real en una de las franquicias más impactantes del streaming. La serie comenzó con Jeffrey Dahmer, cuya historia destacó por la intensidad de la actuación de Evan Peters y por mostrar las fallas del sistema que rodeó el caso.

Después llegaron los hermanos Menéndez, ofreciendo una versión mucho más compleja sobre uno de los juicios más mediáticos de Estados Unidos, y posteriormente la historia de Ed Gein, el asesino que inspiró personajes icónicos del cine de terror. Cada temporada funciona de manera independiente, por lo que es fácil engancharse sin importar el orden en que se vean.

Dónde ver: Netflix.

4. BRONCA (BEEF), TEMPORADAS 1 Y 2

Lo que comienza como un simple incidente de tráfico termina convirtiéndose en una guerra emocional llena de humor negro, tensión y momentos completamente impredecibles. La primera temporada, protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong, fue considerada una de las mejores series recientes gracias a un guion que mezcla comedia con profundas reflexiones sobre la frustración cotidiana.

La segunda temporada mantiene ese espíritu, renovando la historia con nuevos personajes y conflictos igual de intensos. Es una de esas series donde cada episodio termina con un giro que obliga a ver el siguiente inmediatamente.

Dónde ver: Netflix.

5. THE WHITE LOTUS: HAWÁI, SICILIA Y TAILANDIA

Mike White convirtió un hotel de lujo en el escenario perfecto para exhibir las contradicciones humanas. Cada temporada cambia de destino, pero mantiene la fórmula de reunir huéspedes privilegiados cuyas vacaciones terminan revelando secretos, conflictos familiares y tensiones sociales.

Hawái presenta el concepto con una sátira brillante sobre el privilegio, Sicilia eleva el drama con una historia cargada de deseo y manipulación, mientras que Tailandia lleva la experiencia hacia una exploración más espiritual sin perder el misterio que caracteriza a la serie. Es elegante, incómoda y adictiva al mismo tiempo, ideal para cerrar un fin de semana de maratón con una producción que siempre deja algo de qué hablar.

Dónde ver: HBO.