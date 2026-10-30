¡Maratón de terror en streaming! Cinco películas para ver en Halloween

Halloween es la ocasión perfecta para apagar las luces, preparar las palomitas y dejarse llevar por una buena dosis de suspenso, horror y escenas capaces de provocar más de un sobresalto.

Para quienes prefieren celebrar la Noche de Brujas desde casa, un maratón cinematográfico puede convertirse en el plan ideal, especialmente cuando se trata de historias que van más allá de los sustos convencionales y exploran los miedos, las obsesiones y el lado más oscuro de la mente humana.

Desde el terror psicológico y los rituales perturbadores hasta los encuentros sobrenaturales y los personajes que llevan la violencia al límite, estas cinco propuestas ofrecen distintas maneras de vivir Halloween frente a la pantalla.

Algunas se han convertido en referentes del género, mientras que otras destacan por sus giros inesperados, su atmósfera inquietante y sus imágenes difíciles de olvidar.

1. Midsommar

Dirigida por Ari Aster y protagonizada por Florence Pugh y Jack Reynor (2019).

El terror no siempre necesita oscuridad para provocar miedo. Esta película demuestra que incluso un paisaje lleno de flores, luz solar y colores puede convertirse en el escenario de una pesadilla.

La historia sigue a Dani, una joven que atraviesa una tragedia familiar y decide viajar a Suecia junto con su novio Christian y un grupo de amigos universitarios para participar en un festival tradicional que se celebra cada 90 años. Lo que comienza como una experiencia cultural en una comunidad aparentemente pacífica cambia conforme los visitantes descubren las extrañas costumbres, ceremonias y rituales de sus habitantes.

La convivencia se transforma en una experiencia cada vez más perturbadora, mientras Dani enfrenta también las fracturas de su relación sentimental.

Dónde verla: Netflix.

2. El hombre de mimbre

Dirigida por Robin Hardy, protagonizada por Edward Woodward y Christopher Lee, 1973.

Para quienes prefieren el terror clásico, esta producción británica es una de las propuestas más particulares del género. La trama comienza cuando el sargento Neil Howie viaja hasta la remota isla de Summerisle para investigar la desaparición de una joven, después de recibir una carta que hace sospechar que pudo haber sido asesinada.

Durante su investigación, el policía descubre que los habitantes pertenecen a una comunidad que practica antiguos rituales paganos y sigue las enseñanzas de Lord Summerisle, interpretado por Christopher Lee. Conforme intenta encontrar respuestas, el protagonista se enfrenta a una población que parece ocultar algo y que observa con desconfianza sus preguntas.

Dónde verla: MUBI.

3. Huye!

(Dirigida por Jordan Peele, protagonizada por Daniel Kaluuya y Allison Williams, 2017)

El debut como director de Peele revolucionó el terror contemporáneo al combinar suspenso, crítica social y horror psicológico. La historia presenta a Chris, un joven afroamericano que acompaña a su novia Rose a conocer a sus padres durante un fin de semana en una elegante residencia familiar.

Aunque al principio todo parece una visita normal, pronto comienza a notar comportamientos extraños entre los habitantes de la casa y sus invitados. La aparente amabilidad de la familia esconde un secreto mucho más oscuro. A medida que Chris descubre situaciones inexplicables y conecta algunas señales, comprende que su presencia en aquel lugar responde a motivos que ponen en peligro su vida.

Dónde verla: HBO Max.

4. Sonríe

(Dirigida por Parker Finn, protagonizada por Sosie Bacon, Jessie T. Usher y Kyle Gallner, 2022)

La historia sigue a Rose Cotter, una psiquiatra que presencia un episodio traumático protagonizado por una de sus pacientes. Después de aquel encuentro, comienza a experimentar sucesos inexplicables y a encontrarse con personas que la observan con una perturbadora sonrisa.

Conforme los acontecimientos se vuelven más violentos, Rose descubre que existe una presencia sobrenatural que parece transmitirse de una persona a otra después de presenciar una muerte traumática. Mientras intenta comprender lo que sucede, también debe enfrentarse a los episodios dolorosos de su propio pasado.

Dónde verla: Disney+.

5. La trilogía “X”

(Dirigidas por Ti West, protagonizadas por Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow y Elizabeth Debicki, 2022-2024)

Para quienes desean dedicar varias horas al terror, esta trilogía representa una oportunidad para conocer un universo cinematográfico que combina el cine slasher, el suspenso psicológico y una particular mirada hacia la fama y las ambiciones personales.

La primera película, “X”, se desarrolla en 1979 y presenta a un grupo de jóvenes cineastas que viaja a una granja aislada de Texas para filmar una producción para adultos. Sin embargo, los propietarios del lugar, una pareja de ancianos, comienzan a mostrar un interés perturbador por sus visitantes.

La segunda entrega, “Pearl”, funciona como precuela y retrocede hasta 1918 para contar el origen de la mujer que aparece en la primera película. Atrapada en la granja familiar y bajo la vigilancia de una madre estricta, Pearl sueña con convertirse en una estrella.

Finalmente, “MaXXXine” retoma la historia de Maxine, sobreviviente de los acontecimientos de “X”, quien intenta abrirse camino en Hollywood durante la década de los ochenta. Mientras busca consolidarse como actriz, una serie de asesinatos relacionados con su pasado amenaza con destruir sus aspiraciones y ponerla nuevamente en peligro.