Marcas de forcejeo y ventanas dañadas: así se ve el avión donde 'El Mayo' llegó a EU hace dos años

El próximo 25 de julio se cumplen dos años de que el confundador del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada García fue arrestado en Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López.

Ambos llegaron a bordo de un avión privado, el cual habría sido piloteado en coordinación con autoridades de aquel país luego de un acuerdo entre los Guzmán y ellos.

Desde entonces, la versión de que Zambada García fue secuestrado y llevado con engaños hasta territorio estadounidense fue más fuerte , tanto que hasta el propio exnarcotraficante envió una carta relatando a detalle lo que ocurrió ese día.

Entre audiencias y acuerdos con autoridades, "El Mayo" ha permanecido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn a la espera de su resolución.

Sin embargo, mientras sigue en incertidumbre, hace días el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) donó el avión donde viajó al War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México.

A este lugar acudió el medio Pie de Nota, quien en exclusiva pudo obtener imágenes y videos de cómo luce la aeronave, misma que está valuada en alrededor de 650 mil dólares.

Revelan IMÁGENES de cómo luce el avión donde viajó El Mayo

Se trata de un Beechcraft King Air de 1976 , sin embargo, tuvo que ser modificado con pintura para aparentar un modelo más reciente. Aunque su número de placa es N287KA, pero este fue clonado de una aeronave asistente.

Al interior fue posible observar el número de serie BB1137, correspondiente a la clonada, pero el documento obtenido por este medio, revela el real: BB191, además que fue operado en Colombia por primera vez.

El periodista Luis Chaparro hace énfasis en que esta aeronave fue totalmente cambiada, incluso se realizaron nuevos códigos que solo las autoridades y los pilotos podía entender.

Al revisar el interior, se observan varias marcas de forcejeo, entre tallones de zapatos en los asientos, ventanas quebradas a golpes y el respaldo de los asientos también quebrados.

También se ven algunas bolsas de una famosa cadena de tiendas de autoservicio, en ellas se encuentra alimentos a medio probar o sin hacerlo, papas, galletas y refrescos.

Incluso se observan algunas marcas, pero no se logra identificar si son de algún dulce o sangre.

La operación sí estuvo a cargo de EU

Para este resultado, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) coordinaron esfuerzos y habrían utilizado a Joaquín Guzmán López como autor material del secuestro, según revela el mismo medio.

Sin embargo, tras más de dos años sin haberse revelado completamente esta información, el FBI compartió una declaración en que la dice: