Marcha Nacional: Alrededor de 35 mil personas protestan en apoyo al IMSS en la CDMX

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), originarios de diferentes entidades de México se movilizaron con el fin de exigir la destitución del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández, además de la contratación de médicos y enfermeras, mejoras de las condiciones laborales, aumentos salariales, atención al desabasto de medicamentos e insumos médicos, entre otras.

En punto de las 15:00 horas, los contingentes se dieron cita en la puerta principal del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, desde donde partieron con destino a las oficinas centrales de dicha dependencia, localizadas en Avenida Paseo de la Reforma.

Entre pancartas y consignas como "Si Olivos pudiera, a su madre la vendiera", "De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste", "No que no, sí que sí, ya volvimos a salir", "Seguro Social patrimonio nacional", los cientos de inconformes avanzaron de forma pacífica por Av. Morones Prieto.

Esta marcha nacional también estuvo respaldada por trabajadoras y trabajadores de los Centros de Cuidado Infantil del IMSS, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC).

"No ha medicamentos, ni insumos, no hay nada"

En entrevista con EL UNIVERSAL, Fabiola Santacruz, quien se desempeña como asistente médica en el Instituto, acusó que "no hay medicamentos, no hay nada de insumos, los hospitales están sucios. No hay personal, no hay presupuesto, no hay nada. No hay ni paracetamol ni especialistas. Llevamos años sin especialistas y las condiciones laborales son pésimas".

En ese sentido, exigió la atención a las demandas de los trabajadores del IMSS, como el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, mayor contratación de médicos y enfermeras, así como mejoras de las condiciones laborales y aumentos salariales.

"Lo que estamos pidiendo es que haya sueldos dignos para los trabajadores, pensiones dignas e instalaciones dignas. Hoy en el instituto hay una carga de trabajo espantosa, porque no hay suficiente personal", afirmó.

"Queremos que nos den suficiente material para trabajar, sueldos dignos, jubilaciones dignas, que nos pongan médicos y enfermeras, porque no tenemos nada", agregó.

Adicionalmente, reprochó que tanto el gobierno federal como el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, "no han actuado de buena manera ni de buena fe. No nos están haciendo caso y por eso salimos a manifestarnos".

Rafael Soto Cruz, enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI, reportó que, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación (Segob), se registró la presencia de alrededor de 35 mil personas a la protesta de este martes.