Marco Almanza, exjefe de policía en Sinaloa y vinculado con 'Los Chapitos', se entrega en EU

Durante la tarde de este viernes 29 de mayo, una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y vinculado con "Los Chapitos", se entregó ante las autoridades de ese país.

Los hechos ocurren dos días después de que este exfuncionario realizara su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) quien también lleva una investigación sobre las acusaciones emitidas el pasado 29 de abril por autoridades estadounidenses.

Aunque no hay mayor información sobre la entrega, podría comparecer para hablar sobre los 300 mil pesos que presuntamente recibía de manera mensual por esta facción del Cártel de Sinaloa. Durante estas operaciones, era identificado en los registros de pagos con la clave “R1”.

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También, se le atribuye haber facilitado operaciones de tráfico de drogas, el traslado de precursores químicos para la elaboración de fentanilo y la liberación de integrantes del grupo criminal.

El documento compartido añade que Almanza Avilés ordenó acciones contra rivales de Los Chapitos y de cobrar cuotas a laboratorios de metanfetamina de organizaciones contrarias para favorecer a dicha facción.

Ese presunto acuerdo de corrupción habría sido pactado entre 2017 y 2018 durante una reunión en un rancho de Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Sinaloa.

Tras esto, Marco Antonio enfrentaría en Estados Unidos cargos por conspiración para importar narcóticos, incluidos fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos relacionados con actividades de narcotráfico.