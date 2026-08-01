Marco Antonio Solís llega el Domingo a Durango con su gira 'Eternamente Agradecido'

Después de varios años de ausencia en los escenarios duranguenses, Marco Antonio Solís volverá a encontrarse con su público este domingo como parte de su gira “Eternamente Agradecido”, un recorrido con el que el cantautor michoacano celebra más de cuatro décadas de trayectoria y reafirma el vínculo que ha construido con distintas generaciones de seguidores. Su presentación, además, será la encargada de cerrar las actividades de la Feria de Durango.

Originario de Ario de Rosales, Michoacán, Marco Antonio Solís acumula 45 años de trayectoria artística. Fundador de Los Bukis, ha construido una de las carreras más sólidas de la música en español, distinguiéndose no solo como intérprete, sino también como compositor de temas que se han convertido en referentes del repertorio latinoamericano.

Su legado ha sido reconocido con cuatro premios Grammy Latinos y con colaboraciones junto a artistas de distintas generaciones, entre ellas la realizada recientemente con Karol G en el tema “Coleccionando Heridas”.

NOCHE DE ÉXITOS

La gira “Eternamente Agradecido” reúne algunas de las canciones más representativas de su trayectoria, desde aquellas que marcaron su etapa con Los Bukis hasta los éxitos que consolidaron su carrera como solista.

Durante la velada, el público podrá escuchar temas como “Me Volví a Acordar de Ti”, “Dónde Estará Mi Primavera”, “Trozos de Mi Alma”, “Tu Cárcel”, “¿A Dónde Vamos a Parar?”, “La Pareja Ideal”, “Y Ahora Te Vas”, “O Me Voy o Te Vas” y “Cómo Tu Mujer”, entre otras composiciones que forman parte de la memoria musical de millones de personas.

El concierto de este domingo iniciará a las 20:00 horas, en el Segundo Estacionamiento, espacio habilitado para esta presentación cierre.