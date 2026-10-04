Marco Sáenz destaca con 18 puntos en victoria de Pioneros de Delicias

El basquetbolista duranguense Marco Sáenz volvió a tener una actuación importante con Pioneros de Delicias, luego de aportar 18 puntos en la victoria de su equipo por 94-76 frente a Faraones, dentro de la temporada 2026 de la Liga de Desarrollo de Chihuahua.

Sáenz tuvo una de sus mejores presentaciones desde su llegada al conjunto de Delicias y terminó como el segundo máximo anotador de Pioneros durante el encuentro, únicamente por detrás de Cedric Garret, quien encabezó la ofensiva con 47 unidades.

El jugador originario de Durango permaneció 25 minutos con 58 segundos sobre la duela, tiempo en el que mostró efectividad tanto cerca del aro como desde la línea de castigo, contribuyendo a que Pioneros consiguiera una victoria amplia como local.

Sáenz respondió a la ofensiva

Marco Sáenz convirtió seis de sus 11 intentos de campo, con esas cifras terminó con 18 puntos, además de sumar cinco rebotes, dos de ellos ofensivos y tres defensivos, una asistencia y una recuperación de balón .

Más allá del encuentro frente a Faraones, el duranguense ha conseguido mantenerse entre los jugadores con mayor producción ofensiva de Pioneros durante este inicio de temporada.

Después de cinco encuentros, el duranguense acumula 56 puntos, con ocho triples convertidos y promedio de 11.2 unidades por partido.

Su actuación contra Faraones permitió además elevar su promedio anotador, luego de conseguir 18 unidades en menos de 26 minutos de actividad.

Pioneros mantiene paso positivo

Con la victoria, Pioneros de Delicias mejoró su marca a tres triunfos y dos derrotas en la campaña y llegó a ocho puntos dentro de la tabla general de la Liga de Desarrollo de Chihuahua.

Para Marco Sáenz, este arranque de temporada representa además una nueva etapa dentro de su carrera después de varios años en el baloncesto universitario y de experiencia con selecciones juveniles mexicanas. Su incorporación a Pioneros fue anunciada durante septiembre, con la intención de sumar juventud y presencia física al cuadro chihuahuense.

El duranguense continúa así ganando protagonismo dentro de su nuevo equipo y su presentación ante Faraones dejó una de sus actuaciones más destacadas hasta el momento en la temporada 2026.