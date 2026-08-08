María José conquista el Auditorio Nacional con 'sold out'

Con un espectáculo inigualable, María José regresó al Auditorio Nacional con la gira Ahora o Nunca. Los 10 mil fanáticos, que abarrotaron el recinto, se deleitaron con la prodigiosa voz de la cantante a través de un recorrido musical en el que incluyó su más reciente éxito “Respirar”, que ya suma casi dos millones de visualizaciones tan sólo en YouTube. Con estas presentaciones hace historia al sumar 28 fechas con “sold out” en este lugar.

Para este concierto la cantautora española, Neela, fue la encargada de iniciar con la magia de esa noche al interpretar varios temas que dejaron listos a todos los presentes para recibir con gran energía el inicio del show.

Minutos después, María José se apoderó del escenario en medio de una gran ovación e inició con un medley de las canciones “Un nuevo amor”, “Tú ya sabes de mí” y “Lo que te mereces” para continuar con “Si no es ahora, no es nunca” y “Arrepentido”.

Con una producción sin precedentes, el concierto tuvo un momento único e interactivo en el que María José invitó a su público a interactuar a través de sus teléfonos celulares al interpretar por primera vez en este recinto su éxito más reciente “Respirar”, tema que ha sido recibido con mucho amor por parte de los fans.

CIERRE

El final del concierto se acercaba con “Él era perfecto” y “No soy una señora”, pero ante la fuerte insistencia de los fanáticos y para cerrar con broche de oro, interpretó los temas “Adelante corazón” y “Prefiero ser su amante”, los cuales llevaron al límite a la audiencia.

Con esta presentación en el Auditorio Nacional, María José demuestra porqué está presente en las listas de reproducción y los corazones de todos sus seguidores; además, se encuentra en una gran etapa nueva en la que irá develando todas las canciones de su nuevo material discográfico Alma de Mujer.

Asimismo, la intérprete seguirá conquistando corazones en sus próximas presentaciones en Monterrey y Estados Unidos.