Maribel Guardia e Imelda Tuñón recrudecen disputa; suman denuncia y medidas de protección

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón sumó nuevos episodios en los tribunales. A los señalamientos que ambas partes han intercambiado se agregaron una denuncia por presunto abandono de menor y la ratificación de medidas de protección para la viuda de Julián Figueroa y su hijo.

Aunque los procedimientos forman parte de la misma confrontación familiar, corresponden a acciones distintas: por un lado, la defensa de Guardia busca que se investigue la situación de su nieto; por otro, los abogados de Tuñón pretenden limitar la exposición pública del caso.

Maribel presenta nueva denuncia

Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, informó el jueves 1 de octubre que presentó una nueva denuncia contra Imelda por presunto abandono de menor. Según su versión, la preocupación surgió porque desconocen dónde se encuentra José Julián y quién está a cargo de su cuidado.

El litigante relacionó esta acción con un viaje de Tuñón y su hijo a Estados Unidos y el posterior regreso de ella a México. Sin embargo, sus declaraciones constituyen la versión de la parte denunciante y no acreditan, por sí mismas, que haya ocurrido un delito.

Frente a los cuestionamientos sobre el niño, Anel Beltrán, abogada de Imelda, aseguró que se encuentra bien. Tuñón también rechazó las versiones que señalaban que había salido del país para evadir las acciones legales promovidas en su contra.

Imelda consigue medidas de protección

El viernes 2 de octubre, Imelda acudió a los juzgados anexos al Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, donde un juez ratificó medidas de protección a su favor y de su hijo.

De acuerdo con sus representantes, las disposiciones incluyen a Maribel Guardia, a su esposo Marco Chacón y al abogado Alonso Beceiro. Contemplan restricciones de acercamiento y comunicación, así como la prohibición de realizar actos de intimidación o molestia, incluso mediante redes sociales, medios de comunicación o terceras personas.

La defensa explicó que también busca impedir la difusión de imágenes o información que pueda poner en riesgo a Tuñón y al menor. Sobre las declaraciones públicas, sus abogados sostuvieron que pretenden evitar que el proceso continúe discutiéndose mediáticamente y que se tergiversen las manifestaciones de su clienta.

Otro frente por declaraciones sobre Julián

Estos acontecimientos se suman a una denuncia de hechos presentada después de que Imelda habló sobre medicamentos que habría conseguido para Julián Figueroa. Los señalamientos deberán ser analizados por las autoridades y no representan una determinación de responsabilidad penal.

La defensa de Tuñón aclaró que la audiencia sobre las medidas de protección correspondió a otro procedimiento. Por ello, su ratificación tampoco resuelve la denuncia por presunto abandono ni establece quién tiene razón en los demás asuntos que mantienen enfrentadas a ambas partes.