MarielArt, la tatuadora que convierte a las mascotas en retratos microrealistas

Hay recuerdos que encuentran en la piel una forma de permanecer. La imagen de una mascota, una mirada o incluso ese gesto particular que sus dueños reconocen de inmediato pueden convertirse en una pequeña pieza de arte que acompaña toda la vida. Esa es la idea detrás de los retratos microrealistas de mascotas que han comenzado a ganar popularidad en Durango.

Con 28 años, la tatuadora duranguense Mariela Rivas ha encontrado en esta técnica una manera de unir dos de sus grandes intereses artísticos, la pintura y el tatuaje. Sus retratos, principalmente de perros y gatos, buscan reproducir con gran precisión las fotografías de las mascotas, pero también conservar aquello que para sus dueños las hace únicas. En entrevista, la tatuadora habla de cómo nació este proyecto, de la importancia de los detalles y de la responsabilidad de convertir una imagen en un recuerdo permanente sobre la piel.

Una necesidad personal

“Yo buscaba a alguien que me hiciera algún tatuaje de mis gatos y no encontraba a un tatuador que hiciera tatuajes chiquitos, delicados y que se parecieran más que nada, que sí se viera que es la foto de tu mascota. Entonces de ahí me surgió la duda y dije, si no encuentro a alguien, yo los voy a hacer”.

La decisión no surgió de improviso. Su experiencia previa con la pintura y los retratos de animales se convirtió en la base para trasladar esa mirada artística a una superficie mucho más exigente, la piel. “Como ya los pintaba, o sea, ya hacía anteriormente los retratos de mascotas, fue cuando me animé y empecé poco a poco a practicar hasta que ya me sentí lista como para empezar a promocionarlos”, explicó.

El primer acercamiento ocurrió sobre piel sintética, hasta que llegó el momento de probar consigo misma. “Empecé a practicar en piel sintética y luego ya mi primer tatuaje me lo hice yo misma, el de mascotas. Y ya de ahí cuando vi cómo me cicatrizó, cómo me quedó, dije, ahora sí me siento lista para que la gente los conozca y que me empiecen a buscar a mí ahora por eso”.

La mirada como esencia

En sus retratos, el objetivo no consiste únicamente en reproducir una fotografía. Rivas busca identificar aquellos pequeños rasgos que hacen que una mascota sea reconocible de inmediato para su dueño, especialmente la expresión de los ojos.

“Yo busco en los retratos que se vea la esencia de tu mascota, que cuando veas los ojitos digas ‘sí, es la mirada que a mí me hace mi mascota’; la naricita, como las orejitas, como que eso se vea muy, muy marcado. Es en lo que más me centro al hacer los retratos de mascota, que se vea la esencia de que sí es tu mascota”, enfatizó.

Del lienzo a la piel

El salto de la pintura al tatuaje implica una diferencia fundamental, mientras el lienzo permite corregir, cubrir y modificar, la piel exige una precisión prácticamente definitiva. Esa responsabilidad forma parte de la manera en que Rivas entiende su oficio.

“En un cuadro, si te equivocas puedes volver a poner una pintura, volver a empalmar y empalmar hasta que te salga. Y en la piel no hay margen de error. O sea, en la piel no puedes equivocarte porque si te equivocas ya no se puede hacer nada”.

Para ella, esa diferencia también implica una responsabilidad con quien decide tatuarse. “Es algo en lo que sí tienes que ser muy cuidadoso y aparte porque estás trabajando en la piel de una persona, que eso se va a quedar para siempre en su vida. Por eso yo siempre que alguien viene y se quiere hacer un tatuaje, siempre les digo que lo piensen bien, porque es algo que las personas van a tener para siempre en sus vidas”, dijo.

El salto a las redes sociales

El proyecto tomó mayor impulso cuando Rivas decidió mostrar en redes sociales el proceso detrás de sus retratos. La campaña “Huellas Eternas” fue acompañada por un video en el que explicó su propuesta y mostró que detrás de los pequeños tatuajes existe un trabajo artístico de precisión.

“Quería que la gente conociera más mi trabajo e hice la publicidad de retratos para que se hicieran su retrato de su mascota y todo. También hice un video en el que estoy hablando, en el que estoy explicando cómo hago los retratos de mascotas, que son microrrealistas los retratos (...) y le fue muy bien”.

El alcance de aquella publicación se reflejó directamente en su trabajo. “Mucha gente me empezó a conocer mediante ese video y creo que fue cuando empecé a hacer más tatuajes de mascotas”.

Rivas señaló que el crecimiento en redes también ocurrió de manera general durante este año. “Apenas este año fue cuando mi trabajo en general, o sea, no nada más de mascotas, fue cuando fue más conocido. Yo tenía como mil seguidores y sí subí muchísimo. Entonces sí, a partir de ese video, mucha gente me empezó a conocer”.

Más allá de los retratos

Aunque los tatuajes de mascotas son los que le han dado mayor reconocimiento en redes, su propuesta artística abarca otros territorios. Rivas trabaja principalmente con línea fina, sombras delicadas y composiciones inspiradas en la naturaleza y la cultura visual del anime.

“Estoy enfocada totalmente a tatuajes que tienen mucho detalle, que sean de línea fina. Me gusta mucho hacer botánica en la piel, plantas, flores y todo lo que tenga que ver con eso, y anime. Anime también me gusta muchísimo, pero en todo lo que hago, todo aplico lo mismo”.

Su sello está en la delicadeza de la técnica. “Línea fina, sombras muy delicadas, que se vea como un efecto casi aterciopelado, que no se noten como que tanto los puntos. Y eso lo aplico en todo, tanto en los retratos de mascotas, en los tatuajes botánicos, en los tatuajes de anime también. O sea, cualquier otra idea que tú puedas traer, te lo puedo hacer”.

Actualmente trabaja junto a otros dos tatuadores. El estudio donde se encuentra por ahora es Kimera Estudio, en Calle Luna no. 225, entre Gómez Farías y Arista, aunque próximamente cambiarán de ubicación a Avenida General Lázaro Cárdenas no. 1101, colonia Libertad, fraccionamiento Las Playas. Su trabajo puede conocerse a través de Instagram, donde aparece como MarielArt.