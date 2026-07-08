Marilyn Cote ahora enfrenta nuevos cargos, ¿de qué delito se le acusa?

La situación jurídica de Marilyn Cote continúa complicándose. La mujer que alcanzó notoriedad nacional tras ser señalada por hacerse pasar como psiquiatra sin contar con la preparación ni la cédula profesional correspondiente ahora enfrenta un nuevo proceso penal, esta vez por un delito del orden federal relacionado con el presunto suministro de narcóticos.

La determinación fue tomada por un juez federal luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara elementos suficientes para vincularla a proceso, una resolución que endurece significativamente el panorama legal de la imputada y prácticamente elimina la posibilidad de que continúe su proceso fuera de prisión.

¿De qué se le acusa ahora?

A diferencia de los procesos que ya enfrentaba en el ámbito estatal, la nueva acusación corresponde al presunto delito de suministro de narcóticos, derivado de la prescripción y entrega de medicamentos controlados a pacientes mientras ejercía como supuesta especialista en psiquiatría.

De acuerdo con las investigaciones, Marilyn Cote habría recetado este tipo de sustancias sin contar con autorización para ejercer la medicina ni con los conocimientos necesarios para hacerlo, lo que convirtió el caso en un asunto de competencia federal.

Durante la audiencia, el juez determinó que existen datos suficientes para que continúe la investigación formal y ordenó que permanezca bajo la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que seguirá recluida en el penal femenil de Ciudad Serdán, en Puebla.

La prisión preventiva continuará

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva vinculación es que el delito que ahora enfrenta contempla penas superiores a cinco años de prisión , lo que dificulta el acceso a beneficios legales que podrían permitirle enfrentar el proceso en libertad.

Hasta antes de esta resolución, la defensa de Marilyn Cote buscaba obtener medidas cautelares menos restrictivas en los procesos del fuero común, argumentando que los delitos previamente imputados no eran considerados graves.

Sin embargo, con la incorporación de un proceso federal por suministro de narcóticos, el escenario cambió de forma importante y la autoridad determinó mantenerla privada de la libertad mientras avanzan las investigaciones.

La investigación aún no concluye

La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino el inicio formal de una etapa en la que tanto la Fiscalía como la defensa podrán presentar nuevas pruebas y argumentos.

Mientras tanto, Marilyn Cote permanecerá en prisión preventiva durante el desarrollo del procedimiento judicial, en espera de que las autoridades definan su situación legal conforme avance la investigación complementaria.

Con este nuevo cargo, el caso vuelve a colocarse en el centro de la atención pública, al tratarse de uno de los expedientes más mediáticos relacionados con el ejercicio ilegal de profesiones de la salud en México durante los últimos años.