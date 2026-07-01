Marina asegura 1.2 toneladas de presunta cocaína frente a costas de Chiapas

Personal de la Secretaría de Marina aseguró aproximadamente 1.2 toneladas de presunta cocaína en dos acciones realizadas en aguas del Océano Pacífico, frente al estado de Chiapas.

De acuerdo con información de la dependencia federal, los operativos se llevaron a cabo en inmediaciones de las playas de San José el Hueyate, donde también fueron detenidas ocho personas y asegurada una embarcación menor equipada con dos motores fuera de borda.

Primer aseguramiento

La Marina informó que, durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima y aérea, elementos navales detectaron a cuatro presuntos infractores de la ley.

En esta primera acción fueron asegurados 29 bultos que contenían 860 paquetes, con un peso aproximado de 860 kilos de presunto clorhidrato de cocaína, incluyendo el embalaje.

Detectan embarcación con droga

En una segunda intervención, personal de la Armada de México ubicó una embarcación menor con dos motores fuera de borda, en la que viajaban cuatro personas.

Al realizar una inspección, los elementos localizaron 13 bultos con 384 paquetes, con un peso aproximado de 384 kilos de presunta droga, también incluyendo el embalaje.

La autoridad precisó que, en ambos casos, el peso ministerial de la droga asegurada aún deberá ser determinado por las instancias competentes.

Golpe económico a grupos delictivos

Según la Secretaría de Marina, este aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 263 millones 250 mil pesos para los grupos delictivos.

Además, la dependencia estimó que con esta acción se evitó que cerca de dos millones 400 mil dosis llegaran a la población.

La Marina señaló que, durante la presente administración, los aseguramientos de cocaína en operaciones marítimas suman cerca de 74 toneladas.

Detenidos quedan a disposición de la FGR

Las ocho personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, junto con la embarcación y la droga asegurada.

En el operativo participaron también elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República.

El Ministerio Público será el encargado de definir la situación legal de los detenidos e integrar las carpetas de investigación correspondientes.

La Secretaría de Marina indicó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Armada de México para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales.