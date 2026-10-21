Marina Vitela siguiendo el mismo camino que Esteban Villegas

Recientemente, uno de los episodios que más ha sacado a flote el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, ha sido aquel que vivió tras perder la gubernatura del 2016 frente a José Rosas Aispuro Torres.

El mandatario recuerda que, cuando perdió, no existieron los amigos que lo respaldaran, que sus compañeros de partido lo dejaron solo y que prácticamente tuvo que refugiarse durante meses para saber qué hacer con su carrera.

Eso mismo le pasó a Marina Vitela Rodríguez, tras perder la gubernatura en 2022 contra su examigo y excompañero de partido, precisamente Esteban Villegas, quien tuvo que esperar seis años para conseguir su objetivo y dejar atrás ese amargo episodio.

Marina también fue abandonada por sus compañeros, sus "amigos" y sus promotores, especialmente en Morena. Esta semana, ella misma confirmó que en el 2028 buscará su revancha al competir, otra vez, por la gubernatura de Durango.

Lo que ninguno de los mencionados cuenta es que, antes de perder en las urnas, ambos políticos pecaron de soberbia, de exceso de confianza y de malos tratos a diversos sectores, pues estaban confiados en su triunfo, hasta que llegó el duro golpe de realidad.

DE "ALIADO" A DEUDOR

Aunque los excesos de confianza y malos tratos fueron en general, hasta con sus propios trabajadores (quienes con el paso del tiempo revelaron lo que se vivía cerca en sus equipos de campaña), platicaremos algo que nos consta que sucedió con los medios de comunicación, para ponerlo de ejemplo.

Meses antes de la elección del 2022, Esteban Villegas convocó a representantes de la prensa para una comida, como lo hacen todos los políticos de todos los partidos que buscan ganar adeptos o cobertura informativa gratuita. Nada extraordinario.

En esa comida, Villegas Villarreal sacó el tema de los adeudos que el entonces gobernador José Rosas Aispuro Torres mantenía con prácticamente todos los medios locales, por incumplimiento de pautas informativas. Después de escuchar las quejas y montos, él personalmente se ofreció a ser el "portavoz" del malestar para tratar de conseguir que se abonaran recursos.

Desde luego, muchos representantes no estuvieron de acuerdo en que un político en campaña se convirtiera en "cobrador", por lo que agradecieron el gesto, pero dejaron pasar la propuesta, aunque sí hubo algunos que confiaron en que, si se podía recuperar algo a través de él, sería más que bienvenido. Desde luego, intentó aprovechar el malestar de ese sector para su campaña.

Cuatro años después, el panorama para casi todos los medios es igual o peor, pues ni se cumplieron los pagos pendientes del sexenio de Aispuro Torres y se sumaron los adeudos del gobierno de Esteban Villegas, con lo que repitió el mismo patrón que su antecesor, de dar excusas para no cubrir con los espacios contratados. "Claro, no es lo mismo ver los toros desde la barrera", dijeron algunos.

NO LOS "NECESITABA"

En el mismo tenor actuó Marina Vitela antes de la elección del 2022, quien difícilmente accedía a dar entrevistas a medios de comunicación pues, como ella mismo lo comentó en diversas reuniones públicas, aseguraba que "no necesitaba para nada a la prensa".

Desde luego que eso cambió conforme se fue acercando la elección, pues por estrategia electoral fue obligada a tener que dar entrevistas y visitar a la prensa estatal para dar a conocer su propuesta de gobierno, aunque jamás estuvo convencida de que los medios le fueran a sumar a su causa.

El desenlace todos lo conocemos y la postura (y actitud) de Vitela Rodríguez han cambiado totalmente con los medios de comunicación, a quienes ha tenido que buscar (ahora sí) en diversas ocasiones para comenzar a apuntalar su camino rumbo al 2028.

Esteban ya va de salida, con una actitud muy similar a la del 2016, con soberbia y poder, rodeado de un equipo dividido, amenazado y con un rechazo social que supera incluso al de su antecesor. Marina busca redimirse políticamente y se ha vuelto más accesible, buscando no repetir los mismos errores del pasado.

No se sabe si a la morenista le alcanzará para conseguir la candidatura en dos años, pues también hay otros perfiles que harán lo imposible para obtenerla, pero lo que sí le tiene que quedar claro es que, al estilo "Villegas", su futuro difícilmente le augura buenos resultados políticos.

El ejemplo de la prensa solo sirvió para ejemplificar un sector, pues con otros fue igual, como por ejemplo el empresarial. En campaña, los que hoy gobiernan se acercaron a pedir apoyos y confianza, pero, ya en el poder, resulta que "no tienen tiempo" para recibir a nadie. Ojalá que Marina no copie esas actitudes también. Ya veremos.