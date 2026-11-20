En la zona de Callejones de Guasavito y del Río Sinaloa, en el municipio de Guasave, se reportó un enfrentamiento entre personal naval y un grupo armado, por lo que fueron desplegados helicópteros y personal terrestre del Ejército y de la Policía de Protección Ciudadana Federal, sin que se tenga información sobre lesionados.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado pidió a la población de Guasave mantenerse en resguardo y no circular por esa zona, ya que el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo especial para restablecer el orden.

A través de un breve comunicado solo informó que elementos federales fueron víctimas de una agresión armada, por lo que estos respondieron y se movilizaron nuevas fuerzas de apoyo a esos puntos, donde el personal de Marina mantiene una confrontación.

Por medio de redes sociales, los vecinos de la zona cercana a lo que se conoce como el malecón, pegado al río Sinaloa y en los callejones de Guasavito, reportaron persecuciones con fuertes intercambios de disparos de grueso calibre y el sonido de helicópteros que en sobrevuelos realizaron disparos contra una camioneta blindada.

Ninguna autoridad ha dado a conocer si en estos hechos hay personas heridas o detenidas, ya que se mantienen los operativos de las diversas fuerzas federales que se unieron para localizar a los miembros del grupo armado que atacó a los marinos.