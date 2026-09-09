Marisol Cabral obtiene el subcampeonato de Wellness Clasificada en el certamen Mr. Durango

La fisicoculturista duranguense Marisol Cabral obtuvo el segundo lugar en la categoría Wellness Clasificada durante la edición 2026 del certamen estatal Mr. Durango, competencia que reunió a los principales exponentes de la especialidad en la capital de la entidad. La contienda formó parte del calendario oficial de la disciplina en la región, agrupando a competidores de diversas divisiones en la tarima local.

Muestra su talento

En representación de Probody Gym, la atleta subió al escenario de juzgamiento para someterse a la revisión del panel de jueces. La evaluación consideró aspectos técnicos clave como la simetría muscular, la proporción y el nivel de definición, elementos trabajados mediante un periodo previo de entrenamiento de fuerza y una planificación nutricional orientada a la alta competencia.

El resultado alcanzado en el evento ratifica la constancia de la competidora dentro del circuito del fisicoculturismo en Durango. La obtención del subcampeonato refleja la continuidad en el trabajo de gimnasio y la preparación física que la deportista ha mantenido para figurar entre los primeros puestos de su categoría a nivel regional.

Un historial de exigencias y disciplina

Este podio se suma al historial registrado por Cabral en escenarios foráneos. En la temporada 2024, la representante local participó en la Copa Azteca, certamen celebrado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, donde logró subir al podio en dos ocasiones tras conseguir el segundo puesto en las modalidades de Bikini Wellness y Bikini Model.

La división Wellness Clasificada exige a las atletas presentar una estructura corporal con énfasis en el desarrollo muscular de glúteos y piernas, manteniendo proporciones armónicas en el torso y bajo porcentaje de grasa. La evaluación técnica pondera además la postura, la pasarela y la proyección durante las rondas de comparativas mandatorias.

Tras conseguir la posición de honor en el Mr. Durango 2026, la competidora dará continuidad a sus rutinas de entrenamiento en Probody Gym. Su plan de trabajo contempla ajustar detalles técnicos y físicos de cara a las próximas fechas del calendario competitivo, con miras a encarar futuros compromisos en la tarima local y nacional.