Martes con altas temperaturas en Durango: clima en el estado y la capital HOY 25 de agosto

Las condiciones meteorológicas mantendrán la posibilidad de lluvias en distintas regiones del país, con actividad eléctrica y rachas de viento en algunos estados, este martes 25 de agosto. En el caso de Durango, el pronóstico contempla chubascos y lluvias fuertes. ¿Qué espera el estado? Esto indica el pronóstico.

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país favorecerán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

A estas condiciones se sumarán canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en interacción con una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. Estos sistemas favorecerán lluvias en distintas regiones del país, mientras que la onda tropical 31, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico sur mexicano, también generará precipitaciones.

El SMN pronostica lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en zonas del oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán. También existe posibilidad de caída de granizo en estados del occidente y centro del país.

Por otra parte, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, los estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán.

Asimismo, persistirá la onda de calor en regiones de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que a partir de este martes comenzará a afectar algunas zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Pronóstico para el estado de Durango

Este martes, Durango tendrá una jornada con lluvias puntuales fuertes en algunas regiones, principalmente en el oeste y sur del estado. Además, se esperan temperaturas elevadas durante la tarde y rachas de viento que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en gran parte del estado, mientras que en las zonas serranas se mantendrán condiciones frías.

Para la tarde, el ambiente será caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados en algunas regiones de Durango.

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican chubascos con lluvias puntualmente fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el oeste y sur de Durango.

Finalmente, se espera viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h en distintas zonas del estado.

¿Cómo será el clima en Durango capital?

El reporte del SMN indicaba que este martes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría los 12 grados centígrados, y que a lo largo del día subiría hasta alcanzar una máxima de 31 grados, entre las 14:00 y 15:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga despejado hasta las 14:00 horas, y después pase a ser parcialmente nublado, aunque con probabilidades muy bajas, casi nulas, de que se registren lluvias en la capital.

En cuanto al viento, se prevé que tenga velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.