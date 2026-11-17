En los últimos días, el paso de diversos frentes fríos por territorio nacional ha dejado a su paso un marcado descenso en las temperaturas en algunas regiones. Luego de una mañana helada en Durango, ¿qué se espera para el clima de la tarde de hoy martes 17 de noviembre? Esto señala el pronóstico del SMN.

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que para este martes 17 de noviembre, el frente frío 6 permanecerá con características de estacionario sobre el golfo de México y el sureste del país. En interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, ocasionará lluvias muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes en Puebla y la península de Yucatán.

Por su parte, la masa de aire polar que impulsa a este sistema favorecerá un descenso de las temperaturas en las regiones norte, noreste, oriente y centro de México. También provocará un evento de Norte, con rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora en el centro y sur de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec. En la costa de Tamaulipas se esperan rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

En tanto, el nuevo frente frío número 7 avanzará sobre el noroeste del territorio nacional, asociado con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical. Su desplazamiento ocasionará lluvias y chubascos, fuertes rachas de viento y un descenso de las temperaturas en dicha región.

Finalmente, la presencia de canales de baja presión y el ingreso de humedad favorecerán lluvias y chubascos en distintas zonas del norte, noreste, occidente, centro y sur de la República Mexicana.

Pronóstico para el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, durante la madrugada y las primeras horas de este martes se registró ambiente muy frío a gélido en zonas serranas de Durango, donde las temperaturas mínimas se ubicaron entre -5 y 0 grados centígrados.

Para el resto del día se prevé cielo medio nublado a nublado en la entidad, sin probabilidad de lluvia. Durante la mañana se mantendrá un ambiente frío a fresco, mientras que por la tarde se espera que las temperaturas sean frescas a templadas en las distintas regiones del estado.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora, por lo que podrían presentarse condiciones ventosas en algunas zonas de Durango.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

En el pronóstico del SMN se indica que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 6 y 7 grados centígrados, dando paso a un ambiente muy frío en la capital.

Sin embargo, conforme avance el día la temperatura subirá hasta alcanzar una máxima de hasta 23 grados, entre las 15:00 y las 17:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga mayormente nublado en la ciudad de Durango, aunque no se espera que se registren lluvias en la capital.

Sobre el viento, se espera que tenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h.