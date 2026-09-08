¿Martes lluvioso o soleado en la ciudad de Durango? Así será el clima HOY martes 8 de septiembre

El clima en algunos estados de México continúa siendo marcado por las lluvias de diversa intensidad, aunque en algunas zonas del país prevalecen las altas temperaturas que dan paso a un ambiente caluroso. ¿Qué dice el pronóstico de Durango para hoy martes 8 de septiembre?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que para este martes 8 de septiembre el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de la República Mexicana, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Además, una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera al interior del país; mientras que la onda tropical 37 que se desplazará en el sureste de México, causará lluvias puntuales intensas en algunas zonas de Guanajuato, además de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

Por último, continuará presente el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, así como en estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

Clima en el estado de Durango

Este martes, el clima en el estado de Durango estará marcado por lluvias fuertes, en contraste con altas temperaturas en algunas zonas.

De acuerdo con el SMN, este martes el estado de Durango tendrá un pronóstico de cielo parcialmente nublado y ambiente fresco por la mañana, además de clima frío en la zona serrana. Sin embargo, por la tarde el ambiente será caluroso a muy caluroso, aunque con precipitaciones.

Se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros en el estado de Durango, sobre todo en las zonas del oeste y sur.

Aunque las temperaturas matutinas rondaron entre los 0 y 5 grados centígrados en zonas serranas, se prevé que la temperatura máxima alcance hasta entre 35 y 40 grados centígrados en algunas regiones del estado.

En cuanto al viento, se espera una velocidad de 10 a 20 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta entre 30 y 50 km/h.

Pronóstico para la ciudad de Durango

El reporte del SMN para este martes indica que este martes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 12 y los 14 grados centígrados, y que a lo largo del día subiría hasta alcanzar una temperatura máxima entre 26 y 28 grados centígrados, entre las 14:00 y las 15:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga despejado hasta las 13:00 horas, y después pase a ser de parcialmente nublado a nublado, con probabilidad de que se registren lluvias, sobre todo a partir de las 18:00 horas.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h.

Para la madrugada del miércoles, el termómetro descenderá hasta alcanzar entre 12 y 16 grados centígrados.