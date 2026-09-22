Martes muy lluvioso en Durango: esto dice el pronóstico para HOY 22 de septiembre

El clima en México sigue marcado por lluvias intensas que incluso se prevé que adquieran más fuerza en próximas horas debido a factores como el huracán “Polo” y la presencia del monzón mexicano. ¿Cómo será el clima en Durango?

Pronóstico general

Para este martes 22 de septiembre, al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que las bandas nubosas del huracán “Polo” favorecerán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en regiones del occidente y sur de México, desde Jalisco hasta Oaxaca. Estas condiciones también estarán acompañadas de rachas de viento y oleaje elevado en las costas de dichas entidades, además de chubascos y lluvias fuertes en zonas del centro del país.

Por otra parte, el monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, provocará lluvias puntuales intensas en Chihuahua y Durango, mientras que en Sonora, Sinaloa y Nayarit se esperan lluvias fuertes. Baja California Sur también registrará chubascos.

A su vez, canales de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica en el interior de la República Mexicana ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, así como precipitaciones fuertes a muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se prevén chubascos en Coahuila, Nuevo León, Querétaro e Hidalgo, además de lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, así como en estados del litoral del Pacífico y del Golfo de México, además de la península de Yucatán.

Pronóstico para el estado de Durango

Durante las primeras horas de este martes, se registró un ambiente fresco a frío en las zonas serranas de Durango, con temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados.

Con el transcurso del día, las condiciones serán más cálidas, pues se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en el noreste del estado.

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, principalmente en el oeste y norte de Durango. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Respecto al viento, se esperan velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h en distintas zonas de Durango.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

El reporte del SMN indica que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y 14 grados centígrados, que conforme avance el día subiría hasta alcanzar una máxima de entre 25 y 28 grados, entre las 14:00 y 15:00 horas.

Se espera que este martes el cielo se mantenga nublado prácticamente todo el día, con probabilidad de lluvias toda la tarde y a partir de las 14:00 horas.

En cuanto al viento, se espera que tenga una velocidad de 10 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del miércoles, se espera que el termómetro descienda hasta una mínima de 13 grados.