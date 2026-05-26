Martes nublado en la ciudad de Durango, ¿habrá lluvias? Pronóstico para HOY 26 de mayo

Entre altas temperaturas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento, este martes 26 de mayo se mantendrá un panorama meteorológico contrastante en distintas regiones de México. ¿Qué condiciones se esperan para hoy en el país y en Durango?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada en altura sobre el norte del país, combinada con inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo del golfo de México, provocará lluvias puntuales intensas en Tamaulipas y San Luis Potosí, así como lluvias muy fuertes en Nuevo León y fuertes en Coahuila.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento, además de existir probabilidad de formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila.

Por otra parte, otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el desplazamiento de la onda tropical número 2 sobre el sureste mexicano generarán lluvias muy fuertes en Chiapas, además de precipitaciones fuertes en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, todas acompañadas de actividad eléctrica. También se prevén chubascos en Tabasco.

Asimismo, un canal de baja presión en el interior del territorio nacional, en interacción con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y el golfo de México, favorecerá lluvias muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes en Guerrero, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Querétaro.

El SMN también prevé lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Guanajuato, mientras que se esperan lluvias aisladas en Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Sinaloa.

En cuanto a las temperaturas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, manteniéndose la onda de calor en entidades como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Finalmente, el SMN informó que un nuevo frente frío fuera de temporada podría aproximarse e ingresar al noroeste de Baja California la medianoche del miércoles.

Pronóstico para el estado de Durango

Este martes 26 de mayo se prevé que Durango mantenga condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el transcurso del día, además de lluvias aisladas en distintos municipios de la entidad.

Según el pronóstico, el ambiente continuará cálido a caluroso durante la tarde, especialmente en regiones del oeste y noreste del estado, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 35 y 40 grados centígrados.

Durante las primeras horas del día se espera ambiente fresco a templado en gran parte del territorio estatal, mientras que en zonas serranas persistirán temperaturas muy frías con posibles heladas. En áreas altas de la sierra duranguense, las mínimas podrían descender de -5 a 0 grados centígrados.

Asimismo, el SMN informó que se pronostican vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 a 80 km/h.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

Luego de amanecer con temperaturas más altas que en días anteriores, con valores que rondaron los 18 grados centígrados, se prevé que el termómetro suba únicamente hasta 27 grados centígrados, de las 14:00 a las 16:00 horas.

El cielo se mantendrá nublado todo el día, aunque sin probabilidad de que se registren lluvias en la ciudad de Durango; sin embargo, el viento será protagonista del clima de este martes, con ráfagas que alcanzarían hasta 45 km/h.

Para la madrugada del miércoles, el termómetro descenderá hasta 13 grados centígrados.