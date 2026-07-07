Martes parcialmente nublado en la ciudad de Durango, ¿lloverá? Así será el clima HOY 7 de julio

Las condiciones para lluvias se mantendrán este martes 7 de julio en buena parte del territorio nacional debido a la combinación de diversos sistemas atmosféricos que favorecerán el desarrollo de tormentas de distinta intensidad. El pronóstico indica que persistirán precipitaciones fuertes, muy fuertes e intensas en varias entidades del país. ¿Qué se espera para México y Durango?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que dos circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera, una ubicada sobre el occidente del golfo de México y otra frente a la costa occidental de Baja California Sur, en interacción con una vaguada en niveles medios, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, la inestabilidad en altura, la onda tropical 16 y el ingreso de aire húmedo, favorecerán lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, estas condiciones propiciarán lluvias muy fuertes en regiones de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que en otras entidades del norte, centro, occidente y sureste del país se esperan lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por otra parte, el organismo indicó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente vespertino de muy caluroso a extremadamente caluroso en zonas del noroeste del país. Además, continuará la onda de calor en áreas del centro y sur de Baja California Sur, así como en Sonora.

Clima en el estado de Durango

Para este martes se prevé un ambiente con cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día en el estado de Durango, con lluvias que se concentrarán principalmente en las regiones oeste y sur de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante las primeras horas del día se pronostica un ambiente fresco en gran parte del estado, con temperaturas frías en zonas serranas del noroeste. Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados, especialmente en regiones del este y oeste de la entidad.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.

Pronóstico para la ciudad de Durango

El reporte meteorológico del SMN señala que para este martes 7 de julio la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 15 y 16 grados centígrados, que conforme avancen las horas subirá de manera considerable, hasta alcanzar una máxima de 28 grados, cerca del las 14:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga parcialmente nublado a lo largo de todo el martes, con probabilidad de que se registren lluvias, sobre todo cerca de las 18:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que tenga velocidades de 10 a 15 km/h, con ráfagas que podrían superar los 25 km/h.