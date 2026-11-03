Martes soleado en Durango, ¿lloverá por la tarde? Así será el clima HOY 3 de noviembre

Las temperaturas continúan bajando en algunos zonas del país, y aunque unos estados siguen registrando lluvias, otros ya no han tenido estas condiciones en los últimos días. ¿Qué espera Durango hoy martes 3 de noviembre? Esto indica el pronóstico.

Pronóstico general

Este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera cubrirá gran parte de la República Mexicana, lo que mantendrá un tiempo estable y baja probabilidad de lluvias, a excepción de zonas del occidente, oriente y sureste del país, donde podrían registrarse lluvias e intervalos de chubascos.

Además, el SMN señala que el frente frío 4 se extenderá sobre el norte y noreste de México, y estará en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que generará rachas de viento de 30 a 50 km/h, lluvias e intervalos de chubascos en las regiones antes mencionadas.

Clima en el estado de Durango

El pronóstico del SMN para el estado de Durango señalaba que este martes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los -5 y 0 grados centígrados, específicamente en la zona serrana de la entidad.

A pesar de esto, se prevé que por la tarde la temperatura máxima alcance entre 30 y 35 grados centígrados, especialmente en la zona del occidente del estado de Durango.

Durante el transcurso del día, se prevé que el cielo se mantenga de despejado a parcialmente nublado, sin probabilidad de que se registren lluvias en el estado.

En cuanto al viento, se prevé una dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 35 km/h.

Pronóstico para la ciudad de Durango

Para este martes 3 de noviembre, la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 11 y 12 grados centígrados, y que a lo largo del día subirá hasta una máxima de entre 26 y 27 grados, entre las 15:00 y las 17:00 horas.

Tras algunas semanas nubladas y con lluvia, para este martes se prevé que el cielo se mantenga totalmente despejado y sin probabilidad de que se registren precipitaciones.

Sobre el viento, se espera que mantenga una velocidad de 0 a 5 km/h, con ráfagas superiores a los 12 km/h.