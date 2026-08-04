¿Martes soleado, nublado o lluvioso en Durango? Esto dice el pronóstico de HOY 4 de agosto

Con el avance de la semana, el monzón mexicano continuará siendo el principal sistema meteorológico que influirá en las condiciones del tiempo en el norte del país. Para este martes 4 de agosto, el pronóstico mantiene la probabilidad de lluvias para Durango, mientras otros fenómenos atmosféricos reforzarán el potencial de precipitaciones en distintas regiones del territorio nacional. Esto indica el pronóstico.

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera frente a la costa occidental de Baja California Sur, provocará lluvias puntuales muy fuertes en el norte y centro de Sonora, el suroeste de Chihuahua y el oeste de Durango.

Además, se prevén lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur y el este de Sinaloa, así como intervalos de chubascos en Baja California, acompañados de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en estas entidades.

Asimismo, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, un canal de baja presión sobre el noreste del país, condiciones de inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical 24 favorecerán lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chiapas; así como lluvias fuertes en Coahuila, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

En cuanto a las temperaturas, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del norte de México, con temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora.

Por otra parte, el SMN informó que la onda de calor persistirá en regiones de Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

Clima en el estado de Durango

Para este martes 4 de agosto se espera un ambiente con cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado de Durango, donde continuarán las condiciones favorables para el desarrollo de lluvias, especialmente en la región oeste de la entidad.

De acuerdo con el SMN, se pronostican lluvias fuertes con acumulados de 50 a 75 milímetros, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante la mañana predominará un ambiente fresco en la mayor parte del estado, con temperaturas frías en las zonas serranas. Por la tarde se espera un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados, principalmente en el noreste y oeste de Durango.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en diferentes regiones del estado.

¿Qué dice el pronóstico para la ciudad de Durango?

De acuerdo con el reporte del SMN, este martes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y 14 grados centígrados, que conforma avance el día subirá considerablemente hasta alcanzar una máxima de 28 a 29 grados, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

Se prevé que este martes el cielo se mantenga despejado hasta el mediodía, y después pase a ser poco nuboso, para luego ser nublado a partir de las 16:00 horas, con probabilidad de que se registren lluvias ligaras a partir de la misma hora.

En cuanto al viento se prevé que mantenga velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del miércoles 5 de agosto, el termómetro descendería hasta una temperatura mínima de 14 grados.