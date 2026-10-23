Martín Flores destaca con Borregos Puebla ante Guadalajara en la Liga ABE

El basquetbolista duranguense Martín Flores volvió a tener una actuación destacada con los Borregos del Tecnológico de Monterrey, campus Puebla, durante su enfrentamiento ante Borregos Guadalajara, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la División

En el encuentro disputado en la Arena Borregos del campus Puebla, el ala-poste figuró entre los principales referentes ofensivos de su equipo, además de contribuir en distintas facetas del juego.

Flores, quien también porta el gafete de capitán, registró 16 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias en un gran partido como locales, consolidándose como una de las piezas importantes del conjunto poblano.

Una actuación completa

Durante sus 35 minutos y 34 segundos sobre la duela, el jugador duranguense mostró efectividad frente al aro, al convertir siete de sus 12 intentos de campo , incluidos seis encestes en ocho oportunidades de dos puntos.

Asimismo, sumó un triple, una recuperación de balón y un bloqueo, su participación también destacó por la distribución del balón, al aportar cuatro asistencias y mantenerse como uno de los elementos con mayor actividad dentro de la rotación del equipo.

¿Qué sigue para Borregos Puebla?

Tras este compromiso, el calendario de los Borregos Puebla contempla la visita del CETYS Mexicali este sábado 24 de octubre, en la continuación de sus actividades dentro de la División I de la Liga ABE.

Posteriormente, el conjunto poblano enfrentará a la Universidad del Valle de México (UVM) el 29 de octubre y a Anáhuac Xalapa el día 30, ambos compromisos en condición de visitante.

Martín Flores buscará mantener su protagonismo dentro del equipo y continuar aportando en una temporada en la que los Borregos Puebla aspiran a consolidarse entre los conjuntos competitivos de la División I.