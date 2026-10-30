Martín Flores destaca en triunfo de Borregos Puebla en tiempo extra

El duranguense Martín Flores tuvo una participación importante en la victoria de Borregos Puebla por 88-86 sobre los Leones de la Universidad Anáhuac Xalapa, en un emocionante encuentro correspondiente a la temporada 2026-2027 de la División I de la Asociación de Básquetbol Estudiantil (ABE).

El capitán del conjunto poblano terminó con 14 puntos, dos rebotes y dos asistencias durante los 37 minutos y 14 segundos que permaneció sobre la duela del Complejo León Xalapa, contribuyendo a un triunfo que se definió hasta el tiempo extra.

Un encuentro que se extendió hasta la prórroga

Desde el primer periodo, ambos conjuntos protagonizaron un duelo equilibrado. Los locales tomaron una ligera ventaja de 18-15, aunque Borregos Puebla respondió en el segundo cuarto con 24 unidades para llegar al descanso con ventaja de 39-38.

La paridad continuó durante la segunda mitad, con ambos equipos intercambiando el control del marcador. Tras cuatro periodos, el encuentro terminó empatado 77-77, por lo que fue necesario disputar una prórroga.

Durante el tiempo extra, Borregos Puebla consiguió imponerse por 11-9 para sellar el triunfo de 88-86 como visitante, en un partido que mantuvo la emoción hasta los últimos segundos.

Flores contribuye al triunfo poblano

Ceballos encabezó la ofensiva de Borregos Puebla con 28 puntos, diez rebotes y cuatro asistencias, mientras que Martín Flores fue el segundo máximo anotador del conjunto visitante con sus 14 unidades.

Del lado de Anáhuac Xalapa, I. Vázquez destacó con 19 puntos, aunque su actuación no fue suficiente para evitar la derrota.

Con este resultado, Borregos Puebla consiguió una valiosa victoria fuera de casa, en un encuentro donde la aportación del capitán duranguense fue importante para mantenerse en la pelea y conseguir el triunfo durante la prórroga.