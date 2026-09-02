'Martina' murió tras ser atacada por perros sin correa; su familia exige justicia en Gómez Palacio | VIDEO

Una vecina de Gómez Palacio hizo público el ataque que sufrieron ella y sus cuatro perros dentro de una privada, presuntamente por parte de dos canes de gran tamaño que eran paseados sin correa. Una de sus mascotas murió debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con el testimonio difundido por Ilse Toulet, los hechos ocurrieron la noche del lunes 24 de agosto, cuando salió a caminar con sus cuatro perros, todos sujetos con sus respectivas correas.

La denunciante relató que, al salir de la privada, aparecieron dos perros que una vecina llevaba sin correa y, aparentemente, sin poder controlarlos. Los animales se abalanzaron contra ella y sus mascotas, por lo que dos de estas últimas resultaron gravemente heridas.

Uno de los perros, llamado Juan Ramón, tuvo que ser hospitalizado, sedado y suturado esa misma noche. Sin embargo, Martina presentó lesiones de mayor consideración y al día siguiente fue llevada nuevamente con un veterinario debido al dolor y a las dificultades que enfrentaba.

Martina sufrió graves lesiones

Según explicó su propietaria, los estudios practicados mostraron que Martina sufrió una hernia diafragmática como consecuencia del ataque, lo que habría provocado el desplazamiento de sus órganos vitales.

La perrita permaneció internada para recibir asistencia respiratoria y tratamiento para controlar el dolor, pero la noche del martes 25 de agosto sufrió un paro respiratorio y murió.

“Martina era parte de mi familia. Y no puedo aceptar que su muerte simplemente se quede como ‘un accidente’ y que todo continúe exactamente igual”, expresó Ilse.

La afectada señaló que decidió acudir ante la Vicefiscalía para presentar una denuncia y solicitar medidas preventivas, al considerar que los perros involucrados podrían representar un riesgo tanto para otros animales como para las personas que habitan en la privada.

FB: lse Toulet

Denuncia falta de respuesta de las autoridades

No obstante, afirmó que el lunes 31 de agosto recibió como respuesta que no era posible proceder porque, según le explicaron, “el delito lo cometió el animal y no el dueño”.

Ante esta situación, cuestionó quién debe responder por los gastos veterinarios, las lesiones y la muerte de una mascota cuando un animal que se encuentra bajo el cuidado de una persona es llevado sin correa y ataca a terceros.

La denunciante aclaró que no busca venganza, sino que se establezcan responsabilidades y se adopten acciones para impedir que ocurra otro ataque. También solicitó la intervención del Ayuntamiento de Gómez Palacio y de las áreas de Bienestar Animal y Ecología para inspeccionar el caso y determinar las medidas correspondientes.

“Martina merece que su muerte sirva para evitar que otra familia tenga que vivir exactamente lo mismo”, concluyó.