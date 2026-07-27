Marvel: ¿Cuándo llegará a México: 'Spider-Man: Brand New Day'? Aquí te contamos

Antes del estreno de Spider-Man: Brand New Day, Marvel y Sony han conseguido lo que pocas producciones logran, mantener en secreto uno de los personajes más importantes de la película.

Mientras Tom Holland y Zendaya explican por qué decidieron regresar a la franquicia, Sadie Sink alimenta aún más las teorías al reconocer que tendrá que seguir mintiendo sobre su papel.

Un nuevo comienzo para Peter Parker

El título Brand New Day no fue elegido al azar. Después del desenlace de No Way Home, donde el hechizo del Doctor Strange hizo que el mundo olvidara la identidad de Peter Parker, el héroe inicia prácticamente desde cero.

Ahora deberá reconstruir su vida sin el apoyo de quienes antes eran sus amigos más cercanos, enfrentando nuevos desafíos personales y la aparición de personajes inéditos dentro de la saga.

La película también incorpora rostros importantes como Jon Bernthal, quien retoma su papel como Frank Castle, mejor conocido como The Punisher; Mark Ruffalo vuelve como Bruce Banner/Hulk, mientras que Michael Mando regresa como Mac Gargan, un personaje cuya historia había quedado pendiente desde años atrás. Todo ello apunta a una historia con un tono más maduro y con mayores conexiones hacia el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Sadie Sink impulsa el estreno

A unos días del estreno de Spider-Man: Brand New Day, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel se ha convertido en uno de los lanzamientos más esperados del verano , no solo por el regreso de Tom Holland como Peter Parker, sino también por el hermetismo que rodea a uno de sus nuevos personajes: el interpretado por Sadie Sink.

La actriz, conocida mundialmente por su trabajo en Stranger Things, forma parte del elenco desde hace varios meses, pero ni Marvel Studios ni Sony Pictures han confirmado oficialmente a quién dará vida.

Esa estrategia ha disparado las especulaciones entre los seguidores del universo arácnido y ha convertido a Sink en una de las figuras más comentadas durante la promoción de la cinta.

Holland y Zendaya encontraron una razón para volver

Más allá del misterio que rodea al nuevo personaje, otro de los aspectos que ha llamado la atención es el regreso de Tom Holland y Zendaya, quienes admitieron que en algún momento dudaron sobre continuar con la franquicia después del enorme cierre que representó Spider-Man: No Way Home.

Los actores explicaron que solo aceptarían regresar si la historia ofrecía algo realmente distinto y justificaba una nueva etapa para Peter Parker. Esa motivación apareció con la llegada del director Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, cuya visión convenció al elenco de que era posible construir una película diferente.

Para Holland, esta producción representa mucho más que una cuarta entrega, ya que la considera el inicio de una nueva etapa para el personaje, mientras que Zendaya coincidió en que el proyecto modifica la dirección que seguirá la franquicia en los próximos años. Ambos señalaron que el guion "cambió las reglas del juego", al presentar una evolución importante respecto a las películas anteriores.

Las expectativas siguen creciendo

Marvel ha optado por revelar muy poco de la trama en los avances oficiales, una estrategia que busca preservar las principales sorpresas de la película y evitar filtraciones antes de su llegada a los cines este próximo 29 de julio.

Con una combinación de secretos bien guardados, el regreso del elenco principal y la promesa de reinventar la historia de Peter Parker, Spider-Man: Brand New Day llega con la misión de convertirse en uno de los estrenos cinematográficos más importantes del año y de marcar el comienzo de una nueva era para uno de los superhéroes más populares de Marvel.