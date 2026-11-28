Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), acusó a Mario Delgado, titular de la dependencia, de recurrir a “triquiñuelas” para limpiar la imagen de algunos funcionarios y desacreditar a otros, ante una presunta investigación en su contra por parte del Órgano Interno de Control de la institución.

“Ojalá que la Secretaría deje de hacer estas triquiñuelas para lavar la cara de algunos y ensuciar la de otros; y mejor se dedique a hacer valer los derechos laborales, otorgue un sueldo digno a los compañeros de Conafe y garantice las plazas docentes a los egresados de las escuelas normales”, expresó en su cuenta de X.

El exfuncionario arremetió contra Delgado Carrillo y la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, a quienes reprochó no haber producido un solo libro de texto gratuito en 10 meses.

“¿Dónde está el libro que ampliaría la aportación de las mujeres en la historia?”, cuestionó.

Arriaga calificó de incongruente que, pese a haber diseñado los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana y a que su nombre continúa apareciendo en sus páginas, se encuentre en la calle, en busca de una indemnización que, aseguró, le corresponde por ley.