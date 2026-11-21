Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) reclamó a la dependencia que dirige Mario Delgado atender las demandas de justicia y dignidad laboral del magisterio, al exigir certeza en el empleo, mejores prestaciones, acceso a la vivienda y una representación sindical que defienda los derechos de los docentes.

A través de su cuenta de X, cuestionó a la dependencia, y aseguró que continuará con lo que denomina su “éxodo”.

“¡SEP, tus maestros piden justicia y dignidad laboral! Tendrás el corazón tan frío para ignorarlos”, expresó.

Arriaga Navarro sostuvo que su movilización no obedece a intereses personales, sino a la defensa de los trabajadores de la educación y los estudiantes.

“Este Éxodo no lo hago por mí, lo hago por el magisterio, por mis estudiantes... Por todxs los que sueñan con una educación popular, crítica y emancipadora... ¡Pero también digna!”, manifestó.

También se pronunció por garantizar condiciones que permitan a los profesores contar con estabilidad en el empleo y un patrimonio familiar.

“Una educación donde el magisterio pueda tener certeza laboral, buenas prestaciones, un sindicato que en verdad nos defienda, una casa para vivir con modestia, pero también con dignidad”, señaló.

El académico apeló al movimiento político impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para concretar esas aspiraciones.

“No es un sueño imposible”, aseguró, y agregó: “¡El obradorismo podría hacerlo realidad!”.

Marx Arriaga inicia caminata de Ciudad Juárez a CDMX

El exfuncionario federal inició el viernes 20 de noviembre una caminata desde Ciudad Juárez, Chihuahua, con destino a la Ciudad de México, para exigir una indemnización por lo que considera un despido injustificado.

Arriaga Navarro fue separado del cargo el pasado 13 de febrero, luego de encabezar la elaboración de los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana. Permaneció en sus oficinas hasta el 17 de febrero, cuando recibió la notificación formal de su destitución.

En aquel momento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que existían diferencias con el entonces funcionario por su resistencia a modificar los contenidos de los materiales educativos para ampliar la presencia de las mujeres en la historia de México.

Arriaga rechazó esos señalamientos y denunció que durante su salida de la dependencia se vulneraron sus derechos laborales. La SEP negó que hubiera sido desalojado.

Tras regresar a sus actividades docentes en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), inició un procedimiento ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para reclamar una indemnización.

El pasado 17 de noviembre, Arriaga informó que, después de una audiencia ante ese organismo, la Secretaría aplazó hasta enero de 2027 su respuesta a la reclamación económica.

Exige a Mario Delgado el pago de su indemnización

En otra publicación en X, Arriaga Navarro aclaró que su recorrido hacia la Ciudad de México no tiene como propósito abrir una mesa de negociación con las autoridades educativas ni alcanzar un acuerdo, sino reivindicar el respeto a los derechos de los trabajadores.

“¡SEP, recapacita y haz lo correcto! Sigo en el Éxodo buscando justicia y dignidad laboral... No estoy marchando, no busco una mesa de negociación, ni un acuerdo”, manifestó.

El exdirector general de Materiales Educativos insistió en que su protesta busca construir un país donde se respeten las garantías laborales.

“¡Busco una utopía, busco un México en donde los derechos laborales no se pisoteen!”, escribió.

Asimismo, dirigió un reclamo al titular de la SEP por la indemnización que considera le corresponde tras su destitución: “¡Mario Delgado, paga la indemnización que por ley me merezco!”.