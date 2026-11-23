Durante años, el cacahuate se ganó fama de alimento secundario, casi siempre acompañado de sal, frituras o prisa, dejando en segundo plano su peso real en la mesa diaria.

Sin embargo, cuando se mira más allá de la bolsa de botana, aparece un ingrediente económico, versátil y con un perfil nutrimental que merece un lugar mucho más serio en la cocina cotidiana.

¿POR QUÉ COMER MÁS CACAHUATES?

Es muy rico en proteína vegetal: Aporta 25 gramos de proteína por cada 100 gramos, cifra que supera a casi todos los frutos secos e iguala en densidad proteica a algunos alimentos de origen animal.

Contiene grasas cardiosaludables. Cerca del 80 % de sus grasas son insaturadas, con una presencia dominante de ácido oleico, el mismo ácido graso monoinsaturado emblemático del aceite de oliva.

Una porción de 30 gramos cubre cerca del 10 % de la recomendación diaria de fibra, además de destacar por su aporte de niacina (vitamina B3), folatos, magnesio, fósforo y vitamina E.

Son económicos. Frente a alternativas más costosas como almendras, piñones o nueces de la India, ofrece el mismo o mayor valor nutrimental por una fracción de su precio.

SALUD CARDIOVASCULAR

La evidencia clínica demuestra de manera consistente que el consumo habitual de cacahuates (alrededor de 30 gramos al día) se asocia con un menor riesgo de enfermedad coronaria, ayuda a disminuir el colesterol LDL y proteger la función endotelial.

Fuente concentrada de arginina

Es uno de los alimentos con mayor contenido de L-arginina, un aminoácido precursor del óxido nítrico, compuesto indispensable para la vasodilatación arterial y el control de la presión sanguínea.

PODER ANTIOXIDANTE

Contiene resveratrol (el fitonutriente estrella de la piel de las uvas rojas), ácido p-cumárico y fitoesteroles, sustancias que combaten el daño celular y pueden disminuir la inflamación sistémica de bajo grado.

Control glucémico y saciedad prolongada

Gracias a su combinación de fibra dietética, proteína y grasas buenas, tiene un índice glucémico sumamente bajo. Ayuda a evitar picos abruptos de glucosa e insulina, favoreciendo la estabilidad metabólica.

¿QUÉ SON LOS ANTINUTRIENTES?

El miedo reciente al ácido fítico (fitatos) carece de sustento clínico. Aunque pueden limitar levemente la absorción de hierro y zinc, esto solo ocurre en dietas deficientes o monótonas; en un patrón equilibrado no causan daño y funcionan como potentes antioxidantes.

Además, técnicas culinarias básicas como el tostado, el remojo o la cocción reducen casi por completo su presencia.

TIPS DE COMPRA, CONSERVACIÓN Y COCINA