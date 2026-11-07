Más allá de la materia: ensayo de una adolescente duranguense que explora la física y la conciencia 

A sus apenas 15 años, Sofía Guevara Hernández —estudiante de preparatoria en un colegio particular de Durango— posee una capacidad, no vista en adolescentes, para conectar las leyes de la física con los grandes dilemas de la existencia.

Lejos de ser un ejercicio escolar ordinario, su más reciente ensayo es una reflexión madura que transita entre la termodinámica, la teoría de la relatividad y la filosofía de la conciencia.

La termodinámica y el milagro del desorden

Sofía arranca su texto con una premisa provocadora y contraria a la intuición cotidiana: nos enseña que, si bien solemos asociar la vida con el orden, lo que realmente hace posible la existencia es el desorden universal.

A través de la segunda ley de la termodinámica y el concepto de entropía, explica cómo la vida surge en sistemas abiertos alejados del equilibrio.

La adolescente describe lo que la física denomina “adaptación disipativa”: cuando un flujo constante de energía externa bombardea un grupo de átomos, estos se ven obligados a reestructurarse de forma natural para absorber y disipar esa energía de la manera más eficiente posible.

En palabras de Sofía, “la vida es, simplemente, la forma más eficiente, duradera y avanzada que ha encontrado la materia para cumplir con esa ley fundamental de la física”.

El tiempo, Einstein y los mundos invisibles

Sofía continúa explorando cómo la energía moldea la realidad. Al adentrarse en la relatividad del tiempo de Einstein, explica cómo la velocidad y la gravedad modifican el tejido del espacio-tiempo, planteando incluso un escenario fascinante: qué habría ocurrido si la gravedad no hubiera deformado el universo tras el Big Bang (un cosmos estéril de partículas flotando eternamente en trayectorias rectas, sin estructuras ni vida).

Pero el ensayo da un giro filosófico y científico al entrelazar las ideas de René Descartes sobre el “mundo no observable” y el microcosmos con las investigaciones modernas del biocentrismo.

La menor de solo 15 años analiza cómo la conciencia —cuyo origen primario ubica en estructuras tan primitivas como el tronco encefálico— evolucionó no solo para sobrevivir, sino para generar una simulación interna del mundo (nuestra mente).

Así, contrasta la visión cartesiana del alma inmaterial con la física cuántica actual, sugiriendo que la conciencia procesa la información del universo y que, al final, nunca dejamos de ser parte intrínseca de él.

Hacia las grandes ligas de la ciencia

Esta profundidad de pensamiento no es casualidad; es el reflejo de una vocación innata. La gran meta de Sofía es estudiar la carrera de Física.

Aunque en Durango las opciones universitarias para cursar esta disciplina especializada son limitadas, el talento de Sofía ya ha dejado huella en sus profesores.

Maestros que han leído su trabajo y conocen su dedicación se han propuesto un objetivo claro: guiarla y apoyarla para que, al concluir su preparatoria, cruce fronteras y logre ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sofía representa con brillantez el talento joven de Durango. Su ensayo demuestra que su mente ya habita en las fronteras de la ciencia, y su comunidad está lista para empujarla hacia las grandes ligas de la investigación en México. ¡El universo apenas comienza a revelarle sus secretos!