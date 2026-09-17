¿Más calor o más lluvias para Durango? Así será el clima HOY 17 de septiembre, según Conagua

¿Más lluvias, calor, el frente frío? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica nuevos cambios climáticos para varios estados del territorio mexicano este jueves 17 de septiembre de 2026. Por lo que pide a los habitantes de estos que extremen precauciones. ¿Aplica para Durango?

Pronóstico general

El nuevo informe de este instituto señala que el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango , Sinaloa y Nayarit. Estas condiciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

Además, canales de baja presión sobre el interior de la República, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente y sur del territorio nacional.

Por otro lado, la interacción de una masa de aire frío, una circulación ciclónica en niveles altos y un canal de baja presión sobre el golfo de México favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste , incluida la península de Yucatán. Se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Es importante decir que el descenso o refrescamiento de las temperaturas en el norte, oriente y centro de México continuará estos días. Además, se esperan vientos de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Finalmente, la onda de calor persistirá en el oeste de Durango , así como en el centro y sur de Sinaloa.

¿Cómo será el clima en Durango?

Para el estado de Durango, este jueves 17 de septiembre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé lluvias ligeras a moderadas en la sierra occidental y municipios del centro, oriente, sur y sureste, incluyendo la ciudad capital.

Durante la mañana se registraron temperaturas frías, con grados de entre 14 y 15 grados Celsius. No obstante, esto cambiará más tarde y cerca del mediodía se generará un ambiente caluroso, alcanzando máximas de 30 a 31 grados.