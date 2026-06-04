Más de 100 estudiantes de Durango buscan certificarse en Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial dejó de ser un tema lejano o exclusivo de grandes empresas tecnológicas. En Durango, más de 100 estudiantes de la Universidad Politécnica participaron en un proceso de microcertificación enfocado en esta área, con el objetivo de fortalecer su perfil profesional antes de ingresar al mercado laboral.

La actividad se realizó el pasado 29 de mayo, cuando los alumnos presentaron una evaluación para obtener la Microcredencial de SAS en Inteligencia Artificial, una acreditación digital que puede compartirse en redes profesionales y que busca validar conocimientos básicos en el uso de esta tecnología.

Para llegar a esta etapa, los estudiantes realizaron alrededor de 15 horas de autoestudio mediante cursos gratuitos sobre Inteligencia Artificial generativa, innovación responsable y uso confiable de estas herramientas.

IA, pero con ética y responsabilidad

Uno de los puntos destacados del programa fue que la formación no se enfocó únicamente en aprender a usar herramientas de Inteligencia Artificial, sino también en comprender los riesgos, responsabilidades y criterios éticos que implica su aplicación.

Nelly Marina, gerente del Programa Académico para Latinoamérica de SAS, señaló que uno de los valores agregados de esta formación es la importancia que se da a la ética y la confiabilidad en el uso de la Inteligencia Artificial.

La intención, de acuerdo con los involucrados, es que los jóvenes no solo aprendan a utilizar nuevas tecnologías, sino que también sepan aplicarlas de manera responsable en entornos académicos, profesionales y empresariales.

Buscan fortalecer perfiles laborales

Desde la Universidad Politécnica de Durango, el proyecto forma parte de una estrategia para acercar a los estudiantes a plataformas y softwares de relevancia internacional, con el fin de ampliar sus herramientas y mejorar sus posibilidades laborales.

El doctor Iván Antonio González Peyro, director de Ingeniería en Software, destacó que la universidad busca ofrecer a los alumnos opciones que puedan agregar a su currículum y que les permitan abrirse camino mediante decisiones y esfuerzos adicionales desde su etapa de formación.

En el encuentro también participaron representantes de INT, partner de SAS, empresa que actualmente desarrolla proyectos en Durango y que ve en este tipo de preparación una oportunidad para vincular a los estudiantes con las necesidades de la industria.

Van por más integración académica

Además de la entrega y validación de microcredenciales, SAS e INT sostuvieron una reunión académica con profesores de la institución para analizar la posibilidad de integrar esta tecnología en los programas de estudio.

La intención es que más estudiantes puedan acercarse a herramientas de analítica avanzada e Inteligencia Artificial desde su formación universitaria, en un contexto donde estas habilidades comienzan a ser cada vez más demandadas por las empresas.

Con ello, la Universidad Politécnica de Durango busca sumarse a la tendencia de preparación tecnológica aplicada, en la que las microcredenciales y certificaciones digitales pueden representar una ventaja adicional para los jóvenes que están por incorporarse al mundo laboral.