Más de 2 mil 500 aspirantes quedarán fuera de la UJED tras examen de admisión

De los cuatro mil 362 estudiantes que aplicaron el Ceneval el pasado fin de semana para ingresar a alguna escuela de la UJED, se quedarán fuera de la universidad mencionada dos mil 510.

Ahmed Ramos Pulido, jefe del área de Incorporación y Validación de la misma UJED, dijo que fueron cuatro mil 365 los alumnos que aplicaron el Ceneval el fin de semana pasado de los cuatro mil 562 que se habían registrado para ello.

Fueron cerca de 200 alumnos los que se apuntaron, pero no aplicaron el examen de admisión por lo que, estima Ramos Pulido, estos cerca de 200 estudiantes ya están ingresados en alguna otra escuela de nivel superior, por ello ya no acuden al examen.

El resultado del Ceneval aplicado para ingresar a las facultades de la UJED se dará a conocer el 6 de julio , pero solo existe cupo para mil850 estudiantes por lo que dos mil 510 de los que presentaron el examen no podrán ingresar a la UJED.

Como en los últimos años, las escuelas que más solicitudes de ingreso tuvieron fueron la de Medicina, Odontología y Psicología , entre estas suman poco más de dos mil estudiantes y solo podrán acceder a ello cerca de 400 estudiantes.

Alrededor de la mitad de los que se registraron para ingresar a las escuelas y facultades de la UJED, casi el 50 por ciento lo hizo solo para ingresar a tres instituciones, la Facultad de Medicina y Nutrición, la Facultad de Odontología y la de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana.

Los que no ingresen a estas escuelas y pasaron el Ceneval podrán ingresar a una segunda opción o podrán quedarse al curso propedéutico (lo que antes era el semestre cero) para volver a intentarlo en enero o junio del año pasado.

Las inscripciones para los que sí logran ingresar a la UJED a primer semestre serán a partir del mismo 6 de julio y concluirán el 10 del mismo mes. Inscripciones para los de reingreso arrancan el 27 y terminan el 31 de julio, para arrancar clases el 10 de agosto.