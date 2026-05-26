Más de 30 parejas se casaron en boda colectiva celebrada en la Catedral de Durango

Un total de 34 parejas recibieron el Sacramento del Matrimonio de manos del arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, en la Catedral Basílica Menor, durante el pasado fin de semana.

Esto como parte de las bodas colectivas que cada año se organizan en la Catedral con el fin de fortalecer a las familias y, en algunos casos, de formalizar el compromiso de parejas que ya tenían tiempo viviendo en unión libre, por lo que acudieron a la celebración acompañados de sus hijos.

Durante la celebración, el Arzobispo les habló sobre la importancia de este sacramento y exhortó a los presentes a acompañar a las parejas con cariño, amistad y oración fraterna.

Previamente, las parejas tuvieron varias semanas de una preparación que se les brindó también el Catedral.