Más de 300 maestros asumen cargos directivos en planteles de educación básica en Durango

Más de 300 trabajadores de la educación asumieron cargos de director y subdirector en planteles de educación básica de Durango, como parte de los procesos de promoción que se realizaron para cubrir los espacios disponibles en las escuelas.

Alfonso Herrera García, secretario general de la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) explicó que la mayoría de estos espacios se generaron por la jubilación de quienes ocupaban anteriormente los cargos directivos.

Señaló que, además de las plazas que quedaron vacantes por jubilaciones, también se crearon algunos nuevos espacios directivos, aunque estos representan una cantidad menor en comparación con los que se liberaron.

El dirigente sindical también manifestó su optimismo ante los cambios que se preparan en los mecanismos para la asignación y promoción de cargos docentes, con la expectativa de que se deje atrás el actual esquema de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

“Ya es un hecho, estamos muy optimistas en ese sentido”, afirmó al señalar que próximamente habrán de definirse los nuevos mecanismos que sustituirán al actual modelo.

Consideró que estos cambios beneficiarían al magisterio, particularmente en los procesos relacionados con la promoción a cargos directivos.