Más de 40 mil personas se suman a la defensa del Cañón de Fernández de Durango

A poco de alcanzar las 44 mil firmas, una petición ciudadana busca fortalecer la protección del Parque Estatal Cañón de Fernández, una de las áreas naturales más emblemáticas de Durango y uno de los paisajes ecológicos más valiosos del norte del país.

Ubicado entre los municipios de Lerdo y Cuencamé, el Cañón de Fernández fue declarado área natural protegida en abril de 2004. Desde entonces, se ha consolidado como un refugio para numerosas especies de flora y fauna, además de representar una de las principales reservas ecológicas de la Comarca Lagunera.

La movilización ciudadana surge ante la preocupación generada por el anuncio de la posible instalación de una planta de la empresa Fermachem en las inmediaciones de esta zona protegida. De acuerdo con los impulsores de la petición, el proyecto podría representar riesgos para el equilibrio ambiental del área, particularmente para el río Nazas, considerado una fuente fundamental de agua para la región

Patrimonio natural de Durango

Más allá de su relevancia ecológica, el Cañón de Fernández forma parte de la identidad natural e histórica de Durango. Sus formaciones rocosas, sus corredores biológicos y la presencia de especies endémicas han convertido al lugar en un referente para investigadores, excursionistas y defensores del medio ambiente.

Quienes respaldan la petición señalan que la cercanía de una instalación industrial podría afectar la calidad del agua, alterar ecosistemas sensibles y poner en riesgo hábitats que han permanecido resguardados durante décadas. La preocupación también se extiende a las comunidades que dependen de los recursos naturales de la zona y que consideran al cañón un patrimonio compartido.

La iniciativa ciudadana solicita a las autoridades una evaluación ambiental rigurosa e independiente antes de cualquier autorización relacionada con el proyecto industrial. Asimismo, pide que se garantice el cumplimiento de la legislación ambiental vigente para evitar posibles afectaciones a una de las áreas naturales más importantes del estado.

Causa que ha traspasado municipales

La mayoría de las firmas provienen de habitantes de Durango y Torreón, aunque el respaldo también ha llegado desde otras regiones del país. El crecimiento de la campaña refleja el interés de miles de personas por preservar un espacio que no sólo alberga biodiversidad, sino que también constituye uno de los grandes símbolos naturales del estado.

Mientras la cifra de adhesiones continúa aumentando, la petición se ha convertido en una de las movilizaciones ambientales más visibles de la región en los últimos años, impulsada por la convicción de que la conservación del Cañón de Fernández representa una responsabilidad compartida para las generaciones presentes y futuras.