Más de 66 mil profesionistas laboran en la informalidad en Durango

La mitad de los profesionistas duranguenses están laborando en la informalidad, dio a conocer el presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas (Fecop), José Alberto Pérez de la Cruz, quien especificó que de 133 mil profesionistas, más de 66 mil están en un esquema informal.

Refirió que durante el primer trimestre del año, según cifras del INEGI, hubo un aumento en la contratación de profesionistas en Durango, de 2.3 por ciento, sin embargo, la mitad está en la informalidad y hay otros profesionistas que no son visibles en las estadísticas ya que en el estado sólo tres de cada 10 tienen cédula profesional, además de que existen cerca de 30 mil profesionistas que no han concluido su trámite de titulación.

Expuso que el hecho de que tantos profesionistas se desempeñen en actividades informales representa una desventaja ya que carecen de prestaciones, además de que representa una competencia desleal para quienes sí tienen que cumplir con todas sus obligaciones tributarias.

Agregó que uno de los factores por los que los profesionistas no se titulan es el alto costo, ya que los trámites pueden llegar a costar hasta 30 mil pesos, por lo que recientemente se presentó una iniciativa que sigue a la espera de dictaminación en Comisiones del Congreso, por lo que se seguirá insistiendo en su aprobación.

Enfatizó que esto afecta no solamente al momento de que los profesionistas quieren conseguir un empleo, sino también en otros problemas ya que no se puede permitir que ningún profesionista esté laborando sin cédula, además de que no pueden cobrar lo que corresponde.