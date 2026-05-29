Más de 800 mil duranguenses reciben apoyos de Claudia Sheinbaum, afirman

Alrededor de 800 mil personas en Durango son beneficiarias de al menos uno de los programas sociales que ha implementado la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El coordinador de regidores de Morena en Durango, Iván Gurrola Vega señaló que esta cifra representa la mitad de la población en Durango y genera una derrama económica estimada en 20 mil millones de pesos anuales.

“Desde el gobierno del presidente López Obrador, hasta la administración de la presidenta Claudia Sheiubaum, Durango ha sido ampliamente beneficiado con programas sociales, adicionales a obras hidráulicas y de viviendas históricas para nuestro estado” confió

Gurrola Vega recordó que desde 2019, miles de familias en Durango recibieron por primera vez estos apoyos que en aquella época rondaban los 200 mil beneficiarios y es grato saber que a la vuelta de siete años esa cifra se ha cuadruplicado.

“En estos siete años hablamos casi de 100 mil millones de pesos dispersados solo en programas sociales, dinero que ha sostenido la economía de miles de familias duranguenses”, finalizó el edil capitalino.