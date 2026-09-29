Más de mil asistentes en congreso religioso en Santuario de Durango

Se llevó a cabo en Durango el 1er. Congreso de la Palabra de Dios, en el Nuevo Santuario de Guadalupe, al que más de mil personas asistieron.

El objetivo fue iluminar con la Palabra de Dios el acontecimiento del centenario del Martirio de los Santos Mártires de la Arquidiócesis de Durango, a través de la lectura y la reflexión de textos bíblicos, así como la oración y celebración comunitaria.

El principal expositor fue Francisco Nieto Rentería, Doctor en Teología y decano de la Facultad Bíblica en la Universidad Pontificia de México, quien realizó su ponencia con la explicación sobre el martirio en la Sagrada Escritura y sobre las primeras comunidades cristianas.